Hamama Giren Terler atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Hamama giren terler atasözü bizlere aslında yapılan her şeyin bir bedeli olduğunu anlatan söz bütünüdür. Bu atasözü bize hayatta yol gösteren ışık niteliğindedir.

Hamama Giren Terler Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir işe girişen kimse, o işin güçlüklerini, sıkıntılarını ve masraflarını göze almalıdır. Çünkü bu işin durumunu, sorumluluğunu kendi isteğiyle kabul etmiştir. Her şeyin bir bedeli vardır. İçinde bulunduğumuz durum fedakarlığa, sıkıntıya katlanmayı gerektiriyorsa işimizi bunlarsız yürütmeyi düşünemeyiz. Böylelikle sizlerde sık sık kullanarak bu atasözünü yaşatmış olursunuz.

Hamama Giren Terler Atasözünü Cümle İçinde Kullanımı Nasıl Olur?

Ablam üniversite sınavına zor dediğinde hamama giren terler diye ona teselli verdim.

Bu işi yapmak için çok yoruldum ama değdi, sonuçta hamama giren terler demişler.