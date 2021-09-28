Halüsinasyon nasıl yazılır? TDK'ya göre halüsinasyon kelimesinin doğru yazımı..

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Kökeni Fransızca olan halüsinasyon sözcüğü, en sık yazım hatası yapılan kelimelerden biridir. Özellikle sesli harflerinin karıştırılması sebebiyle ortaya çıkan bir yazım hatası söz konusudur.



Halüsinasyon Nasıl Yazılır?



Bu kelimenin Türkçe üzerinden doğru şekilde yazımı, ‘Halüsinasyon’ şeklindedir. Burada kelimeyi yazarken mutlaka sesli harflerin yerine doğru şekilde yazılmış olduğuna dikkat edilmelidir. Bir duyu organına uyaran herhangi bir nesne ya da uyarıcı olmadan sanılar almak halüsinasyon olarak bilinir.



TDK'ya Göre Halüsinasyon Kelimesinin Doğru Yazımı



Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit halüsinasyon kelimesinin doğru şekilde yazımı ele alınabilir.



Halüsinasyon (Doğru)



Halisinasyon (Yanlış)



Buradaki ince yazım hatasına dikkat etmek suretiyle halüsinasyon kelimesinin doğru şekilde yazımı ele alınabilir. Sadece yazımı değil aynı zamanda taşıdığı anlam üzerinden okunuş kapsamında da hatadan kurtulma şansı elde edilir.