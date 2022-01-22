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Halüsinasyon nasıl yazılır? Halüsinasyon kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Halüsinasyon nasıl yazılır Halüsinasyon kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Hem okunuşu hem de yazımı üzerinden en çok karıştırılan kelimeler içerisinde halüsinasyon gelmektedir. Özellikle sesli harfler üzerinden yerleri karıştırılması nedeniyle hatalar yapılmaktadır. Peki halüsinasyon nasıl yazılır? Halüsinasyon kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı üzerine merak edilenler.

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  Kısaca gerçek olmayan durumları görmek halüsinasyon olarak ifade edilmektedir. Elbette bunun psikolojik ve tıbbi açıdan da birçok farklı terimi ve tanımı bulunmaktadır. Ancak bu kelimenin tanımı ile beraber özellikle yazılışı kapsamında hata yapıldığını söylemek gerekmektedir. Üstelik birden fazla şekilde yazımı üzerinden hata yapıldığını eklemek mümkündür. 

 Halüsinasyon Nasıl Yazılır? 

 Bu kelimenin doğru şekilde yazılışı halüsinasyon olarak öne çıkıyor. Özellikle içerisindeki sesli harfler nedeniyle birbirine karışması üzerinden çok fazla yazım hatası yapıldığını söylemek mümkün. 

 Halisünasyon (Yanlış) 

 Halisinasyon (Yanlış) 

 Halüsinasyon (Doğru) 

 Bu şekilde yukarıda verilen doğru ve yanlış yazımlar ile beraber aradaki farkı ayırt etmek çok daha kolay hale geliyor. Aynı zamanda yazım hatası ile beraber doğal olarak okunuşa hatası da ön plana çıkmaktadır. 

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 Halüsinasyon Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman bu Kelimenin doğru biçimde yazılışı halüsinasyon olarak öne çıkıyor. Sesli harflere dikkat etmek suretiyle hem okunuşu hem de yazılış bakımından hatanın önüne geçme imkanı bulunuyor. 

 ‘’Son zamanlarda o çok fazla halüsinasyon görmeye başladı.’’ 

 Bu şekilde öne çıkan doğru yazım ile beraber cümle içerisinde ya da tek başına kullanılabilir.

 

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