Halt yemek ne demek, ne anlama gelir? Halt yemek kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Meteoroloji uyarmıştı Kar yağışı etkili oldu: Her yer beyaza büründüMeteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu: Her yer beyaza büründü#Kar
Taşlar yerinden oynayacak Bir devirsona eriyor... Solskjaer, Ronaldo ve yeni teknik adam...Taşlar yerinden oynayacak! Bir devirsona eriyor... Solskjaer, Ronaldo ve yeni teknik adam...#Manchester United
DSÖ tarih verip uyardı... Salgında asıl kriz yoldaDSÖ tarih verip uyardı... Salgında asıl kriz yolda! #DSÖ
Malatyada çöken bina... Soruşturmada flaş gelişmeMalatya'da çöken bina... Soruşturmada flaş gelişme!#Malatya
MHPli kadın milletvekillerinden Türkkana tepki Akşenerin tutumu da eleştirildiMHP'li kadın milletvekillerinden Türkkan'a tepki! Akşener'in tutumu da eleştirildi#Lütfü Türkkan
Türkiye bu dehşeti konuşuyor... İşte samuray kılıçlı canavarın ifadesiTürkiye bu dehşeti konuşuyor... İşte samuray kılıçlı canavarın ifadesi!#Başak Cengiz
Erdoğandan CHPye büyükelçilere mektup tepkisi: Gazi bunları sopayla kovalardıErdoğan'dan CHP'ye 'büyükelçilere mektup' tepkisi: Gazi bunları sopayla kovalardı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Borsa İstanbul rekorlara doymuyor... İşte günün kazandıran sektörüBorsa İstanbul rekorlara doymuyor... İşte günün kazandıran sektörü#Borsa İstanbul
Aboubakar depremi Ayrılık haberini duyurdularAboubakar depremi! Ayrılık haberini duyurdular#Beşiktaş
Bu sözler çok konuşulacak Büyük çöküşün ardındaki sır... Hayalet askerlerBu sözler çok konuşulacak! Büyük çöküşün ardındaki sır... Hayalet askerler #Afganistan
Ziyarete açıldı İlk kez göreceksiniz...Ziyarete açıldı! İlk kez göreceksiniz...#Atatürk
Gerilim tırmanıyor... Tek bir fotoğraf yetti Çin çıldırdıGerilim tırmanıyor... Tek bir fotoğraf yetti Çin çıldırdı! #Çin
Doping muamması Köfte yiyip maça çıkınca...Doping muamması! Köfte yiyip maça çıkınca...#Çağla Büyükakçay
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Belgeler sızdı, sır perdesi aralandıAlec Baldwin olayında flaş gelişme... Belgeler sızdı, sır perdesi aralandı!#Alec Baldwin
Nur Tuğba Namlı: Yalan haberlere itibar etmeyin lütfenNur Tuğba Namlı: Yalan haberlere itibar etmeyin lütfen!#Hakan Ural
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Halt yemek ne demek, ne anlama gelir? Halt yemek kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Halt Yemek#Nedir
Halt yemek ne demek, ne anlama gelir Halt yemek kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Dilimize Arapçadan geçmiş olan halt kelimesi, iki ya da daha fazla sayıdaki şeyi birbirine karıştırmak demektir. Ancak bu kelime günümüzde daha çok mecazi anlamda kullanılır. Halt yemek, çoğunluk tarafından tasvip edilmeyen davranışlar sergilemek anlamına gelir. Kelimenin ''halt karıştırmak'' ve ''halt etmek'' şeklindeki kullanımı da yaygındır. Halt Yemek ne demek, ne anlama gelir? Örnek kelimeler ve cümleler ile birlikte detaylı bir şekilde derledik.

Haberin Devamı

Halt kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Münasebetsizlik

2- Kötülük

3- Kabalık

4- Saygısızlık

5- Hürmette Kusur Etmek

6- Yanlış Yapmak

7- Hatalı Davranmak

Halt Yemek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız deyimlerin başında gelen halt yemek, sinir bozucu ya da üzücü davranışlarda bulunmak demektir. Halt kelimesinden türetilen bu sözcük, toplum içinde uygunsuz davranan kişiler için kullanılır.

Halt Yemek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumuna göre Halt Yemek kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Hoşa gitmeyecek sözler sarf etmek ya da davranışlarda bulunmak

 İkinci Anlamı: Hatalı davranmak, karışıklığa neden olmak

 Halt Yemek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Ben yokken ne haltlar yediğini hemen anlat!''

Haberin Devamı

 Not: Halt karıştırmak da halt yemek ile aynı anlama geldiği için bu iki kelime cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir:

 Örnek Cümle:

 ''Sen yine bir haltlar karıştırıyorsun ama yakında çıkar kokusu.''

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Halt Yemek#Nedir

BAKMADAN GEÇME!

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk
Atatürkün vedası... İşte Ulu Önderin son mesajı

Atatürk'ün vedası... İşte Ulu Önder'in son mesajı

#Mustafa Kemal Atatürk
Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü

Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü?

#Organize Suç