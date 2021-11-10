Halt yemek ne demek, ne anlama gelir? Halt yemek kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Halt kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Münasebetsizlik

2- Kötülük

3- Kabalık

4- Saygısızlık

5- Hürmette Kusur Etmek

6- Yanlış Yapmak

7- Hatalı Davranmak

Halt Yemek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız deyimlerin başında gelen halt yemek, sinir bozucu ya da üzücü davranışlarda bulunmak demektir. Halt kelimesinden türetilen bu sözcük, toplum içinde uygunsuz davranan kişiler için kullanılır.

Halt Yemek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre Halt Yemek kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Hoşa gitmeyecek sözler sarf etmek ya da davranışlarda bulunmak

İkinci Anlamı: Hatalı davranmak, karışıklığa neden olmak

Halt Yemek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Ben yokken ne haltlar yediğini hemen anlat!''

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Not: Halt karıştırmak da halt yemek ile aynı anlama geldiği için bu iki kelime cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir:

Örnek Cümle:

''Sen yine bir haltlar karıştırıyorsun ama yakında çıkar kokusu.''