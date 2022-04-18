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Hallaç Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Hallaç Pamuğu Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Hallaç Ne Demek, Ne Anlama Gelir Hallaç Pamuğu Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Arapça kökenli bir sözcük olan hallaç, pamukları yumuşatan ve kullanıma hazır hale getiren kişi demektir. Bu kelime birçok deyim ve atasözünde de kullanılır. Örneğin: Hallaç pamuğu gibi atmak deyimi, hem dağıtmak ve bertaraf etmek, hem de karşı tarafı çaresiz durumda bırakmak anlamına gelir. Örnek Cümle: ''Forvet oyuncusu, rakip takımın defansını hallaç pamuğu gibi attı.'' Hallaç ne demek, ne anlama gelir detayları ile derledik.

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 11. yüzyılın en meşhur mutasavvıflarından biri olan Hallac-ı Mansur'un ismi de bu kelimeden gelmiştir. Gerçek adı Hüseyin Bin Mansur olan mutasavvıfın babası hallaç olduğu için kendisine bu isim verilmiştir. 

 Hallaç Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Dilimize Arapçadan geçen hallaç kelimesi ''halc'' kökünden türetilmiştir. Halc, katı ve sert bir şeyi yumuşatmak anlamına gelir. Zamanla sertleşen pamukları, mindef adlı yaylarla çırparak yumuşatan kişilere ise hallaç denir. Osmanlı dönemindeki en önemli zanaatlardan biri olan hallaçlık, ustalık, deneyim ve sabır gerektiren işlerden biridir. 

 Hallaç Pamuğu Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Hallaç pamuğunun en önemli özelliği diğer pamuk türlerine göre daha yumuşak olmasıdır. Bu nedenle hallaç pamukları genellikle yastıklarda, yataklarda ve yorganlarda kullanılır. 

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 Hallaç Pamuğu Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Günümüzde hallaçlık, kaybolan meslekler arasında yer alıyor.

 2- Annem, hem yumuşak hem de uzun ömürlü olduğu için hallaç pamuğundan yapılan yastıkları tercih ediyor.

 

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