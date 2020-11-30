Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü, hayal gücü ve iletişim becerisi yüksek firmalara eleman yetiştirmeyi amaçlayan bir lisans bölümüdür.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, firmaların reklam faaliyetlerini yürütecek yaratıcılık konusunda yetenekli ve iletişim becerisi yüksek elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür. Bu bölümden mezun olan kişiler, firmaların reklam ve iletişim hizmetlerini en uygun maliyet ile en verimli şekilde yerine getirmeye çalışır.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünün Amacı Nedir?

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünün amacı, firmaların hayal gücü ve iletişim becerisi yüksek reklam ve iletişim konusunda tüm ihtiyaçlarını karşılayacak verimliliği sağlamayı amaçlar. Bu bölümde verilen eğitimler, ikna edebilme ve iletişim gücünün ve insan ilişkileri iyi olan kişilerin sektöre kazandırılmasını sağlar.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunları, çalıştıkları kurumlarda kurumun hedef kitlesine uygun bir tanıtım ve raporlama işlemi yapar. Kurum ile ilgili gerçeği yansıtan haber bülteni ve reklam içerikleri oluşturmayı amaçlar. Firmanın hazırladığı tüm çalışmaların çeşitli yayın organları tarafından yayılmasını sağlar ve bu sayede firma geniş kitleler tarafından duyulma imkanı bulur.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Kaç Yıllıktır?

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölümde firmaların tanıtım işlemlerini gerçekleştirecek ve firmanın geniş kitleler tarafından duyulmasını sağlayacak faaliyetler yapacak elemanların yetiştirmesi sağlanır.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü okumak için ÖSYM’nin hazırlamış olduğu TYT ve AYT sunanlarına girerek bu sunanlardan yeterli puan almanız gerekir. TYT sınavından 150 puan ve üzeri alanlar AYT sınavına girmeye hak kazanır. Bu sınavdan da açılan sınırlı sayıda kontenjana girmeye hak kazanacak kadar puan alanlar bu lisans programında yer alabilir.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Türkçe okutulan bir bölümdür. Bu bölümde okuyacak olan kişilerin Türkçeyi en iyi şekilde kullanması, insanlarla etkili iletişim kurabilmesi ve yaratıcı olması gerekir.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü TYT sınav puanı ve sözel puan türüne göre öğrenci alıyor. Bu bölümde okuyacak kişilerin iletişim becerisi yüksek ve sözel bilgisi yeterli olması gerekir.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Dersleri Nelerdir?

Halkla İlişkilerde Medya ve Teknikler

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Temel Reklamcılık

Yönetim ve Organizasyon

Temel Fotoğrafçılık

Siyaset Bilimi

Sosyal Psikoloji

İşletme Bilimi

İletişim Bilimi

Pazarlama

Kitle İletişim Kuramları

Halkla İlişkilerde Üretim Süreci

Kişilerarası İletişim

Kurum Kültürü

Medya Okuryazarlığı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Kurum ile ilgili etkileşimlerinin yapılmasını ve kurumun en iyi şekilde tanıtılmasını sağlıyor. Bu bölümden mezun olan kişiler teknolojinin de gelişmesi ile birlikte pek çok alanda iş bulma imkanı yakalıyor. Bu kişiler, halkla pek çok marka arasında bağ kurmak için çeşitli çalışmalar yapıyor.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünden mezun olan kişiler hem kamu kurumlarında hem de özelde geniş bir çalışma alanı bulabilir. Bu bölümü okuyan kişilerin iyi yerlere gelmesi kendini geliştirmesine bağlıdır. Son yıllarda büyük ilgi gören Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü çok sayıda mezun verdiğinden kendini geliştiren ve işinde başarılı olan kişiler daha çok talep görüyor. Bu bölüm mezunları başlıca şu alanlarda görev alabilir;

Reklam Ajansları

Prodüksiyon Şirketleri

Tanıtım Şirketleri

Dijital Reklam Ajansları

Pazarlama Şirketleri

Siyasi Partiler

Spor Kulüpleri

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ