Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü, firmalara sektörle ilgili alanında uzman hayal gücü geniş ve yaratıcı elemanlar yetiştirir. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü nedir? Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü mezunları ne iş yapar? Gibi tercih yapacak kişilerin aklına takılan sorulara cevapları derledik.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü, hayal gücü ve iletişim becerisi yüksek firmalara eleman yetiştirmeyi amaçlayan bir lisans bölümüdür.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, firmaların reklam faaliyetlerini yürütecek yaratıcılık konusunda yetenekli ve iletişim becerisi yüksek elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür. Bu bölümden mezun olan kişiler, firmaların reklam ve iletişim hizmetlerini en uygun maliyet ile en verimli şekilde yerine getirmeye çalışır.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünün Amacı Nedir?
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünün amacı, firmaların hayal gücü ve iletişim becerisi yüksek reklam ve iletişim konusunda tüm ihtiyaçlarını karşılayacak verimliliği sağlamayı amaçlar. Bu bölümde verilen eğitimler, ikna edebilme ve iletişim gücünün ve insan ilişkileri iyi olan kişilerin sektöre kazandırılmasını sağlar.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunları, çalıştıkları kurumlarda kurumun hedef kitlesine uygun bir tanıtım ve raporlama işlemi yapar. Kurum ile ilgili gerçeği yansıtan haber bülteni ve reklam içerikleri oluşturmayı amaçlar. Firmanın hazırladığı tüm çalışmaların çeşitli yayın organları tarafından yayılmasını sağlar ve bu sayede firma geniş kitleler tarafından duyulma imkanı bulur.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Kaç Yıllıktır?
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölümde firmaların tanıtım işlemlerini gerçekleştirecek ve firmanın geniş kitleler tarafından duyulmasını sağlayacak faaliyetler yapacak elemanların yetiştirmesi sağlanır.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü okumak için ÖSYM’nin hazırlamış olduğu TYT ve AYT sunanlarına girerek bu sunanlardan yeterli puan almanız gerekir. TYT sınavından 150 puan ve üzeri alanlar AYT sınavına girmeye hak kazanır. Bu sınavdan da açılan sınırlı sayıda kontenjana girmeye hak kazanacak kadar puan alanlar bu lisans programında yer alabilir.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretimi İngilizce midir?
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Türkçe okutulan bir bölümdür. Bu bölümde okuyacak olan kişilerin Türkçeyi en iyi şekilde kullanması, insanlarla etkili iletişim kurabilmesi ve yaratıcı olması gerekir.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü TYT sınav puanı ve sözel puan türüne göre öğrenci alıyor. Bu bölümde okuyacak kişilerin iletişim becerisi yüksek ve sözel bilgisi yeterli olması gerekir.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Dersleri Nelerdir?
Halkla İlişkilerde Medya ve Teknikler
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Temel Reklamcılık
Yönetim ve Organizasyon
Temel Fotoğrafçılık
Siyaset Bilimi
Sosyal Psikoloji
İşletme Bilimi
İletişim Bilimi
Pazarlama
Kitle İletişim Kuramları
Halkla İlişkilerde Üretim Süreci
Kişilerarası İletişim
Kurum Kültürü
Medya Okuryazarlığı
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?
Kurum ile ilgili etkileşimlerinin yapılmasını ve kurumun en iyi şekilde tanıtılmasını sağlıyor. Bu bölümden mezun olan kişiler teknolojinin de gelişmesi ile birlikte pek çok alanda iş bulma imkanı yakalıyor. Bu kişiler, halkla pek çok marka arasında bağ kurmak için çeşitli çalışmalar yapıyor.
Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünden mezun olan kişiler hem kamu kurumlarında hem de özelde geniş bir çalışma alanı bulabilir. Bu bölümü okuyan kişilerin iyi yerlere gelmesi kendini geliştirmesine bağlıdır. Son yıllarda büyük ilgi gören Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü çok sayıda mezun verdiğinden kendini geliştiren ve işinde başarılı olan kişiler daha çok talep görüyor. Bu bölüm mezunları başlıca şu alanlarda görev alabilir;
Reklam Ajansları
Prodüksiyon Şirketleri
Tanıtım Şirketleri
Dijital Reklam Ajansları
Pazarlama Şirketleri
Siyasi Partiler
Spor Kulüpleri
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
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