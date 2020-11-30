Halkla İlişkiler Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Halkla ilişkiler bölümü, bir markanın ya da marka değerinin geniş kitlelere tanıtılmasını amaçlar.

Halkla İlişkiler Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Halkla İlişkiler Bölümü, kişi, kurum ya da kuruluşların sahip oldukları marka değerinin halka doğru iletişim araçları kullanarak aktarılmasını amaçlayan bir bölümdür. Halkla ilişkiler, karşımıza PR çalışması olarak da kimi zaman çıkıyor.

Halkla İlişkiler Bölümü Nedir?

Halkla İlişkiler Bölümü, firmaların kurumların ya da şahısların marka değerini geniş kitlelere doğru araçlar kullanarak yaymayı hedefleyen iletişimi güçlü bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bu bölümden mezun olan kişiler, firmanın tanıtılmasında yardımcı olarak haber bültenleri ve reklam metinleri oluşturur.

Halkla İlişkiler Bölümünün Amacı Nedir?

Halkla İlişkiler Bölümünün amacı, insanlarla güçlü iletişim kurabilen ve firmaların ihtiyacı olan tanıtım faaliyetlerini gerçeğe uygun gerçekleştirerek marka değerinin artmasını ve firmanın daha geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlamaktır. Bu bölümden mezun olan kişiler, dikkat çekici ve doğru içerikler hazırlayarak marka değerinin artması amaçlar. Bu sayede firmanın verimliliği artar ve daha az maliyet ile daha geniş kitlelere ulaşma imkanı bulabilirler.

Halkla İlişkiler Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Halkla ilişkiler mezunları, markalar arasında bağlantı kurmak için çeşitli çalışmalar yürütür. Bu bölümden mezun olan kişiler teknolojinin gelişmesi ile doğru orantılı olarak pek çok alanda çalışma fırsatı elde ediyor. Bu bölümü okuyacak kişilerin iletişim becerileri ve yaratıcılığı yüksek, firmanın eksiklerinin belirlenmesi konusunda yetenekli olması gerekir.

Halkla İlişkiler Bölümü Kaç Yıllıktır?

Halkla İlişkiler Bölümü, ülkemizde 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans bölümü olarak okutuluyor. 2 yıllık önlisans programını bitirenler ise Dikey Geçiş Sınavına girerek yeterli puan aldığı takdirde 4 yıllık Halkla İlişkiler Bölümü’ne girmeye hak kazanıyor.

Halkla İlişkiler Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Halkla İlişkiler Bölümü okumak için TYT ve AYT sınavlarına girerek en az baraj puanı olan 150 puan ve üzeri puan almanız gerekir. Ülkemizde son yıllarda en çok tercih edilen bölümler arasında yer alan Halkla İlişkiler Bölümü, sınırlı kontenjanla öğrenci kabul ediyor.

Halkla İlişkiler Bölümü İngilizce midir?

Halkla İlişkiler Bölümü, Türkçe okutulan bir lisans ve önlisans bölümüdür. Bu bölümde okuyacak kişilerin Türkçeye hakim olması, Dili çok iyi kullanabilmesi ve iletişimi kuvvetli olması gerekir.

Halkla İlişkiler Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Halkla İlişkiler Bölümü TYT sınavından alacağınız sözel puan türüne göre öğrenci alır. Bu bölümde okumak isteyen kişilerin sözel becerisi gelişmiş olmalıdır.

Halkla İlişkiler Bölümü Dersleri Nelerdir?

İletişim Bilimi

Sosyal Psikoloji

Siyaset Bilimi

İşletme Bilimi

Pazarlama

Temel Fotoğrafçılık

Temel Reklamcılık

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Yönetim ve Organizasyon

Halkla İlişkilerde Medya ve Teknikler

Halkla İlişkilerde Üretim Süreci

Kitle İletişim Kuramları

Medya Okuryazarlığı

Kişilerarası İletişim

Kurum Kültürü

Halkla İlişkiler Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Halkla ilişkiler bölümünden mezun olan kişiler, kamu ve özel sektörde çalışma imkanı bulur. Bu kişiler genellikle firmaların tanıtım ve Halkla ilişkiler faaliyetini yürütmekle yükümlüdür. Bu nedenle genellikle büyük firmaların marka tanıtım işlerini yürütür. Bu kişilere olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bu ihtiyacı karşılamak içinse Halkla ilişkiler Bölümü mezunu olanlara talep artıyor.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Reklam Ajansları

Pazarlama Şirketleri

Spor Kulüpleri

Dijital Reklam Ajansları

Siyasi Partiler

Prodüksiyon Şirketleri

Tanıtım Şirketleri

Halkla İlişkiler Bölümü Mezunları Çalışma Alanları Nelerdir?

Halkla İlişkiler Bölümü mezunları, pek çok özen şirkette, tanıtım, pazarlama sektöründe, reklam ajansında ve prodüksiyon şirketinde çalışabilirler.

Halkla İlişkiler Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İletişim Fakültesi)

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL)

YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL)

İSTANBUL AYDIN ÜNİ.

MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN)

KOCAELİ ÜNİ.

EGE ÜNİ. (İZMİR)

GAZİANTEP ÜNİ.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA)

ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ)

İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA)

ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM)

SELÇUK ÜNİ. (KONYA)