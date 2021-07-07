Halkçılık Nedir? Halkçılık İlkesinin Temel Özellikleri..

Yaşamış olduğu ülkeyi vatanı olarak gören ve her şeyi ile kendini o ülkeye adamış olan İnsanlar bütününe halk ismi verilir. Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halkın her birini önemseyen ve onun özgürlüğünü ön plana çıkaran halkçılık olarak bilinir.

Halkçılık Nedir?

Halkın halk tarafından ve halk için idaresi, halkçılık olarak tanımlanır. Bu doğrultuda ekonomik, sosyal, toplumsal ve kültürel tüm alanlar halkçılıkla ilgilidir. Yani kısacası, tüm bu unsurlar halka ve aynı zamanda da halkçılığa dayanır. Özellikle de Mustafa Kemal Atatürk'ün halkçılık ilkesi 3 temel esas üzerinden ele alınır;

Yasalar önünde eşitlik

Siyasi demokrasi (Halk yönetimi)

Sosyal dayanışma ile birlikte sınıf mücadelesinin reddi

Tüm bu maddeler halkın iyiliği, halkın eşit ve adaletli bir şekilde yaşaması için ele alınır. Bu sayede daha özgür, daha barışçıl ve ekonomik yönden güçlü bir şekilde halkın ön plana çıkması amaçlanır. Aynı zamanda halkın yönetim konusunda çoğunluğu sağlamak için seçim hakkını elinde bulundurması da halkçılık ile ilgilidir.

Halkçılık İlkesinin Temel Özellikleri

Adından da anlaşılabileceği gibi halkçılık, halkı merkezine koyan ve bu doğrultuda bazı özellikleri ile ön plana çıkan bir ilkedir. Sahip olduğu başlıca özellikler ise,

Adalet, egemenlik, eşitlik, hak ve demokrasi ile sosyal dayanışma gibi çeşitli kavramları ele alır.

Belli bir sınıf ya da grup üstünlüğü tanımaz.

Birleştirici ve bütünleştiricidir.

Sosyal adalet, adaletli gelir dağılımı, sosyal güvenlik, toplumun yoksul kesimlerin korunması Atatürk'ün halkçılık anlayışı içinde yer alan en önemli halkçılık unsurlardır.

Atatürk millet ile halk kavramlarını aynı anlam içinde ele almıştır.

Tüm bu özellikler ile birlikte halkçılık ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti'ne çok önemli bazı avantajlar ve faydalar sunulmuştur. Türkiye'nin hem toplumsal hem de ekonomik açıdan gelişmesi ve güçlenmesi amaçlanan önemli bir potansiyel teşkil eder.

Halkçılık İlkesinin Türkiye Cumhuriyeti’ne Sağladığı Faydalar

Türk toplumunun kanunlar önünde eşit olması ve yönetime katılması halkçılık ilkesi ile mümkündür. Milli egemenliğin tam olarak elde edilmesi ve demokrasinin güçlenmesi aşamasında çok büyük bir öneme sahiptir. Ekonominin kalkınması ve güçlenmesi noktasında, Türkiye Cumhuriyeti’ni özellikle de ilk dönemlerinde ayağa kaldırmıştır. Toplumsal barışı korumak için milli birlik ve beraberliği ön plana çıkarır.