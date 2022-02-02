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Halk eğitim öğrencilerinin yüzde 67’si kadın

#Milli Eğitim Bakanlığı#Mahmut Özer#Bilgisayar Operatörlüğü
Halk eğitim öğrencilerinin yüzde 67’si kadın

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 81 ilde faaliyet gösteren 996 halk eğitimi merkezinden 2022 yılı Ocak ayında 602 bin 282 vatandaş yararlandı. Ocak ayında kurslardan yararlanan vatandaşların yüzde 67’si kadınlardan oluşuyor.

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Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ilde 996 halk eğitimi merkeziyle vatandaşların hayat boyu öğrenme kapsamında eğitim taleplerini karşılıyor. 2022 yılı Ocak ayında kurslardan 602 bin 282 vatandaş yararlandı. Kurslardan daha çok kadınların yararlandığı görülüyor. Ocak ayında kurslardan yararlanan 602 bin 282 vatandaşın yüzde 67’si kadınlardan oluşuyor.

HER AY BİR MİLYON VATANDAŞA ULAŞMAK
Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi: “Bakanlık olarak sunmuş olduğumuz örgün eğitimin kapasite ve kalitesini sürekli artırırken diğer taraftan her yaştan vatandaşımızın talep ettiği eğitimleri de halk eğitimi merkezlerimiz üzerinden karşılamaya çalışıyoruz. 81 ilde 996 halk eğitimi merkezimiz yoğun bir şekilde bu talepleri karşılamaya çalışıyor. 2022 yılı Ocak ayında kurslardan 602 bin 282 vatandaşımız yararlandı. Kurslardan daha çok kadınların yararlandığını görüyoruz. Ocak ayında kurslardan yararlanan 602 bin 282 vatandaşımızın yüzde 67’si kadınlardan oluşuyor. Bu nedenle 2022 yılında halk eğitimi merkezlerimizin sunduğu kurs çeşitliliğini özellikle kadınlarımızı dikkate alarak artırmayı ve bu kapsamda her ay bir milyon vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Bu amaçla tüm halk eğitim merkezlerimizin bulundukları bölgelerde vatandaşlarımızdan talepleri almak için yoğun çaba içerisindeler.”

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EN FAZLA HİJYEN EĞİTİMİNE
Halk eğitim merkezlerinde en fazla talep 484 bin 41 vatandaşın katıldığı ‘Gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi’ne oldu. Bu eğitimi ‘Bilgisayar Operatörlüğü’, ‘Arıcılık’, ‘Sosyal uyum ve yaşam’, Kuran-Kerim Okuma ve İngilizce takip etti.

SERTİFİKALAR E-DEVLETTE
MEB sunmuş olduğu hizmetler sonrası verilen belge ve sertifikalara erişimi kolaylaştırmak için yaptığı çalışmalara da bir yenisini ekledi. Halk eğitimi merkezleri tarafından düzenlenen kurslara ait alınan tüm sertifikalar e-Devlet kapısı üzerinden erişime açıldı. Yeni sertifika alan veya eski sertifikalarını tekrar almak isteyen vatandaşlar kolaylıkla e-devlet kapısı üzerinden barkotlu sertifikalarını alabilecekler. Böylece vatandaşların sertifikalarını alabilmeleri için halk eğitim merkezlerine gitmeleri gerekmeyecek.

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Mahmut Özer#Bilgisayar Operatörlüğü

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