Halihazırda nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Halihazırda kelimesinin doğru yazımı..

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Bir belirteç olarak öne çıkan halihazırda kelimesi, aynı zamanda bir kelime grubudur. Yani iki farklı kelimenin bir araya gelmesiyle ele alınmış bir sözcüktür.



Halihazırda Nasıl Yazılır?



Bu kelimenin doğru şekilde yazımı, ‘Halihazırda’ biçimi üzerinden ele alınmaktadır. Yani iki kelimenin bir araya gelmesiyle bütünleşmiş bu sözcük bitişik olarak yazılır.



TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?



Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit kurumun verilerine göre bu sözcük bitişik olarak ele alınmaktadır.



Halihazırda (Doğru)



Hali hazırda (Yanlış)



Halihazırda Kelimesinin Doğru Yazımı



İlk kelime üzerinden bitişik şekilde ele alınmalı ve anlamı doğrultusunda değerlendirilmelidir. Bugünlerde ya da son zamanlarda ile beraber şu anda gibi Anadolu üzerinden ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Günlük yaşamda bitişik olarak kullanılan ve bitişik yazılan sözcük grupları içerisinde geliyor.