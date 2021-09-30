Halihazır ne demek? Halihazır kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Halihazır kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir.
1- Şimdiki zaman
2- Bugünlerde
3- Yakınlarda
4- Şu anda
Halihazır Ne Demek?
İçinde bulunulan mevcut koşulları bildirmek için halihazır kelimesi kullanılır.
Halihazır Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
TDK'ya göre Halihazır kelimesinin iki farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Mevcut şartlar ve durumlar için kullanılan kalıplaşmış bir ifadedir.
İkinci Anlamı: O esnada ya da yakın geçmişte yaşanan hadiselerin şimdiki zaman yansıması: -
Not: Bu kelime hala ve henüz sözcüklerinin yerine de kullanılır.
Örnek Cümle:
''Halihazırda dükkanı yeni sattığım için biraz param var.''