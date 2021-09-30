Halihazır ne demek? Halihazır kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Halihazır kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir.

1- Şimdiki zaman

2- Bugünlerde

3- Yakınlarda

4- Şu anda

Halihazır Ne Demek?

İçinde bulunulan mevcut koşulları bildirmek için halihazır kelimesi kullanılır.

Halihazır Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Halihazır kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Mevcut şartlar ve durumlar için kullanılan kalıplaşmış bir ifadedir.

İkinci Anlamı: O esnada ya da yakın geçmişte yaşanan hadiselerin şimdiki zaman yansıması: -

Not: Bu kelime hala ve henüz sözcüklerinin yerine de kullanılır.

Örnek Cümle:

''Halihazırda dükkanı yeni sattığım için biraz param var.''