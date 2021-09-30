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Halihazır ne demek? Halihazır kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#TDK#Halihazır Ne Demek?
Halihazır ne demek Halihazır kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Dilimize Arapçadan geçen halihazır kelimesi hal ve hazır kelimelerinden oluşan birleşik bir isimdir. Arapçada hal zaman ve dönem anlamına gelirken hazır da elde bulunan, mevcut olan demektir. Genellikle ''halihazırda'' şeklinde kullanılan bu kelimenin sözlük anlamı şimdidir. Bu sözcük yakın gelecek zamanda gerçekleşecek şeyler için de kullanılır. Halihazır ne demek, TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Halihazır kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir.

 1- Şimdiki zaman

2- Bugünlerde

3- Yakınlarda

4- Şu anda

 Halihazır Ne Demek?

 İçinde bulunulan mevcut koşulları bildirmek için halihazır kelimesi kullanılır.

 Halihazır Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 TDK'ya göre Halihazır kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

 İlk Anlamı: Mevcut şartlar ve durumlar için kullanılan kalıplaşmış bir ifadedir.

 İkinci Anlamı: O esnada ya da yakın geçmişte yaşanan hadiselerin şimdiki zaman yansıması: -

 Not: Bu kelime hala ve henüz sözcüklerinin yerine de kullanılır.

 Örnek Cümle:

 ''Halihazırda dükkanı yeni sattığım için biraz param var.''

 

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