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Halihazır nasıl yazılır? Halihazır kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Halihazır nasıl yazılır Halihazır kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Türk Dil Kurumu yazım kılavuzu ile internet ortamında kişilere hizmet vermektedir. Özellikle pek çok kelimenin yazılışı bu sözlükte online olarak sorgulanmaktadır. Bu kelimelerden birisi de halihazır kelimesidir. Peki, halihazır nasıl yazılır? Halihazır kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı hakkında merak edilenleri detaylıca derledik.

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  Türk Dil Kurumu sözlüklerinde en çok sorgulanan kelimeler bitişik veya ayrı yazılması gereken kelimelerdir. Bu nedenle halihazırda kelimesi bitişim mi ayrı mı olarak yazılacağı internette çok sık sorgulanmaktadır. 

 Halihazır Nasıl Yazılır? 

 Dilimizde özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı araştırılmaktadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenler de sözlüklerde sıklıkla araştırmaktadır. Halihazır kelimesi de bunlardan birisidir. Halihazır kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde şu şekilde belirtilmiştir: 

 - Gözde irisin ortasında bulunan, ışığın azlığına veya çokluğuna göre büyüyüp küçülen yuvarlak delik ve bebek

 - Çok sevilen, önem verilen kimse gibi.. 

 Halihazır kelimesinin anlamı ile birlikte yazılışı da sıklıkla araştırılmaktadır. Halihazır kelimesi birçok kez ayrı yazılmaktadır. Fakat bu yazım hatası olmaktadır. Bu nedenle kelime 'halihazır' şeklinde yazılmaktadır. 

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 Halihazır Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Bu kelime hali hazır mı, halihazır mı olarak yazıldığı sorgulanmaktadır. Bu nedenle pek çok kez yanlış yazılmaktadır. Kelime bitişik olarak yazılmaktadır. Kelimenin doğru yazılışı ile ilgili cümle içerisinde örnek şu şekilde verilmektedir: 

 - Halihazırda bize lazım olan malzemeleri beraber belirledik.

 

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