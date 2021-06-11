Halı saha nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Halı saha yazımı

Gündelik yaşamda sık kullanılan ve anlamı bilinen kelime grupları arasında halı saha gelir. Ancak Türkçede bazı kelimelerin ayrık mı yoksa birleşik mi yazılıp yazılmadığı karıştırılabiliyor. Karıştırılan bu kelime grupları içerisinde halı saha da gelmektedir.

TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türkçe üzerinden bakıldığı vakit bazı kelime grupları bitişik yazılır. Ancak bazı kelime grupları ise ayrı şekilde ele alınır ve yazılır. Bu doğrultuda halı saha kelime grubunun ayrı yazılan durumlar içerisinde yer aldığını söylemek mümkün. Aynı şekilde Türk Dil Kurumu üzerinden de ele alındığı zaman, halı saha kelime grubu ayrı yazılır.

Halısaha (Yanlış kullanım)

Halı saha (Doğru kullanım)

Bu bağlamda halı saha kelime grubu bir bütün olarak değerlendirildiği vakit bir anlam teşkil etmez. Ancak ayrı ayrı yazıldığı zaman, başta futbol olmak üzere farklı spor dallarının amatör şekilde oynandığı yer biçiminde bir anlama sahip olmaktadır. Bu anlamı kapsamında tek başına veya cümle içerisinde ayrı bir şekilde yazılarak değerlendirilebilir. Türkçe üzerinden de sık kullanılan kelime grupları arasında yer alıyor.