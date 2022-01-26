Halen nasıl yazılır? TDK'ya göre şapkalı mı şapkasız mı yazılır? Halen kelimesinin doğru yazılışı..

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Halen bitirilmemiş veya devam eden süreçler hakkında söylenmektedir. Birçok halen ve hâlâ kelimeleri sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca günümüzde halen ve hâlâ bitmemiş olay ve süreçler için konuşma ve yazım dilinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Halen Nasıl Yazılır?

Halen cümle içerisinde yazılırken 'hâlen, helan' şeklinde yazılırsa yanlış olmaktadır. Doğru kullanımı ayrı olarak 'halen' şeklinde olacaktır. Eğer cümle başında halen yazılacak ise; 'Halen' şeklinde yazılmalıdır. Birçok yazar tarafından halen yazım hatası sıklıkla yapılmaktadır. Ancak güncel 'TDK' kurallarına göre halen şapkasız ‘a’ harfiyle yazılmaktadır.

Cümle içerisinde ayrıca halen küçük harfle başlayarak yazılmalıdır. Ancak eğer cümleye başlanırken yazılacaksa Halen…' şeklinde yazılacaktır. Halen kelimesi devam eden ve süreç tamamlanmamış durumlar için kullanılmaktadır. Yazarlar ve insanlar tarafından günlük hayatta halen kelimesi oldukça sık kullanılmaktadır. Cümle içerisinde ‘Halen cevap yok mu?’ gibi kullanılmaktadır.

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Halen Nasıl Yazılır TDK

Halen 'TDK' ya göre kesinlikle şapkasız ‘a’ harfiyle yazılmalıdır. Özellikle cümle içi ve başı fark etmeksizin bu kelime dikkatli olarak yazılmalıdır. Sürecin bitmemiş ve devam ettiği anlamına halen kelimesi gelmektedir. Ayrıca soru sorarken bitip bitmediğini kontrol amaçlı olarak karşı tarafa sürekli yönetilmektedir. Halen kelimesi ‘hâlâ’ kelimesiyle aynı anlamı taşımaktadır.