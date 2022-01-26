Hala nasıl yazılır? TDK'ya göre şapkalı mı şapkasız mı yazılır? Hala kelimesinin doğru yazılışı..

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Öncelikle bu iki kelimenin manalarına bakmak gerekmektedir. Birinci olarak hala kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Hala kelimesinin anlamı ise babanın kız kardeşi manasına gelmektedir. İkinci olarak hâlâ kelimesi ise henüz, o zamana kadar, hâlen, şimdiye kadar manalarına gelmektedir.

TDK'ye Göre Hala Kelimesinin Doğru Yazılışı

TDK 2021 yılı son verilerine göre hala kelimesinin doğru yazılışı hâlâ şeklindedir. Kelime hala şeklinde yazılırsa anlam değişikliğine uğrar. Çünkü hala kelimesi ve hâlâ kelimeleri farklı manalara gelmektedir.

Herhangi bir alanda yazılan metinlere doğru kelimenin yazılması önem arz etmektedir. Bu sebeple hâlâ kelimesinde olduğu gibi diğer şapkalı kelimelerde de bu husus dikkate alınmalıdır.

Hâlâ Kelimesinin Kullanımı

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Özellikle bir metin hazırlarken henüz veya devam eden bir şeyden bahsediliyorsa hâlâ kelimesinin kullanılması gerekir. Aksine babanın kız kardeşinden bahsediliyorsa hala kelimesinin yazılması gerekmektedir.

Kullanılacağı yere göre anlam kazanan bu kelime anlam bütünlüğü bakımdan önemlidir. Örneğin; spor yapmama rağmen hâlâ kilo veremiyorum. Bu cümlede kullanım alanına göre henüz devam etmekte olan durumdan bahsedilmiştir. Bu yönden şapkalı ve şapkasız kelimelerin cümleye kattığı anlamlar faklı olmaktadır.