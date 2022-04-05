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Hal Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Hal Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Hal Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir Hal Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Literatürde, duyduğumuz duymadığımız, anlamını bildiğimiz veya bilmediğimiz binlerce kelime vardır. Bu kelimelerin bazılarının zıt anlamlısı bazılarının da eş anlamlısı bulunur. Hal kelimesi eş anlamlısı olan bir sözcüktür. Hal kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hal eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) nelerdir? Eş anlam hakkında bilgi edinmek isteyenler için gerekli bilgi ve örnekleri derledik.

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 Hal, bir kişinin o anki durumu demektir. Hal kelimesini, insanın içinde bulunduğu duygusal durum olarak da açıklayabiliriz. Hal kelimesi bazen aklımıza gelmeyebilir. Bu durumda eş anlamlısını kullanmak yine aynı anlamı karşı tarafa verecektir. 

 Hal Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? 

 Hal kelimesi, birçok eş anlama sahiptir. Konuşurken ya da yazarken hal sözcüğünün akla gelmediği, kullanılmadığı durumlarda eş anlamlılarına yer verilir. Hal kelimesinin yaygın kullanılan eş anlamlısı tavır sözcüğüdür. Bir başka çokça kullanılan eş anlamlısı da vaziyettir. Yine durum ve tutum sözcükleri de hal kelimesinin eş anlamlılarıdır. 

 Hal Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK) 

 Hal kelimesinin eş anlamlıları ile kurulmuş örnek cümleleri birlikte inceleyelim.

 Onun bu tavrı hiç hoşuma gitmiyor.

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 Bir an önce kendine gelmelisin, bu vaziyetin hiç iyiye gitmiyor.

 Senin galiba onun durumundan haberin yok.

 Sana karşı olan tutumunu değiştirmek için ne yaptıysak işe yaramadı.

 Bu garip tavrı hiç normal değil.

 Takındığı tavır karşısında kimse sesini çıkaramadı.

 En son gördüğümden bu yana bir hayli durumun iyileşmiş.

 

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