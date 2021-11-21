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Hal Kayıt Sistemi nedir ve Hks Mobil ne işe yarar? Hal Kayıt Sistemi başvurusu nereye yapılır

Hal Kayıt Sistemi nedir ve Hks Mobil ne işe yarar Hal Kayıt Sistemi başvurusu nereye yapılır

Ülkemizde dijitalleşme ile birlikte pek çok alanda yeni sistemler kurulmaya başladı. Son zamanlarda sıkça araştırılan Hal kayıt sistemi de bunların arasında yer alıyor. Ticaret bakanlığı bünyesinde hizmet veren Hal Kayıt Sistemi nedir ve HKS mobil ne işe yarar sizler için derledik.

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  Hal Kayıt Sistemi (HKS), sebze ve meyve ticaretin için yapılan bu bildirim modeline göre, sebze ve meyve ticareti ile ilgili güncel bir veri tabanının oluşturarak, söz konusu ticaretin elektronik ortamda, daha kolay ve güvenilir bir şekilde takip edilmesi amaçlar. 

 Hal Kayıt Sistemi Nedir? 

 Hal Kayıt Sistemi, 5957 sayılı "Sebze ve meyveler ve yeterli arz ve talep derinliği olan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi ile ilgili çıkarılan Kanun"un 16'ncı maddesinin 4. fıkrası gereğince kurulmuştur. Ticaret Bakanlığı bünyesinde 2012 yılının başlarında elektronik ortamda kurulmuş olan www.hal.gov.tr web adresi üzerinden resmi olarak bu sistem faaliyete başladı. Hal kayıt sisteminde yaklaşık olarak 50 bin kullanıcı bulunuyor. 

 Hal Kayıt Sistemi ile sebze ve meyve ticaretinin elektronik ortamda takip edilmesi, toptancı halleri arasında ortak bilgi paylaşımı ve iletişimin sağlanması için kurulmuştur. Aynı zamanda, sebze ve meyve ticareti ile ilgili güncel veri tabanının oluşturulması, meslek mensuplarının kayıt altına alınması, sektördeki kayıt dışı çalışmanın önlenmesi, kamu sektörünün, saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması, sebze ve meyve ticaretine yönelik olarak daha sağlıklı değerlendirmeler yapabilmesi ve gerekli düzenlemeler yapılabilmesi için kurulmuş olan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde, tüketicilerin, ürün künyeleri ile tükettikleri ürünün nerede ve kim tarafından üretildiği gibi bilgilere kolaylıkla ulaşabilmesi amaçlanıyor. 

 HKS Mobil Ne İşe Yarar? 

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 Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Hal Kayıt Sistemi'nin mobil uygulaması, tüketici versiyonu şeklinde de kullanıma sunuldu. Vatandaşın satın aldığı ürünlerle ilgili aklına takılan soru işaretlerini ortadan kaldırmak, ürünün tarladan sofraya kadar geçirdiği yolculuğu şeffaf bir şekilde tüm süreçleri ile takibinin yapılmasını sağlamak için kullanılıyor. Hal Kayıt Sistemi (HKS) Mobil sistemi aynı zamanda ücretsiz olarak cep telefonlarına ya da tabletlere de kolaylıkla yüklenebiliyor. 

 Bu uygulama sayesinde sebze ve meyve ticareti ile ilgili güncel veri tabanının oluşturulması ve bu ticaretin elektronik ortamda şeffaf bir şekilde takip edilmesini sağlıyor. Vatandaşlar satın almak istedikleri sebze ve meyvelerin etiketinde bulunan karekodu okutarak ürünün üretim tarihini, üretim yerini, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar alış, satış birim fiyatlarını, üretici firmayı, cep telefonundan kolayca öğrenebiliyor. Hal Kayıt Sistemi (HKS)'ne www.hal.gov.tr web adresi üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde erişim sağlanabiliyor. Hal kayıt sistemi sayesinde tüketiciler, yedikleri ürünün nereden geldiğini, hangi aşamalardan geçtiğini şeffaf bir şekilde görebiliyor. 

 Hal Kayıt Sistemi Başvurusu Nereye Yapılır? 

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 Hal kayıt sistemi başvuruları, Hal Kayıt Sistemi (HKS)'ne www.hal.gov.tr web adresi üzerinden yapılabiliyor. Aynı zamanda üreticiler, Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Ticaret İl Müdürlükleri'ne başvurarak hal kayıt sistemine başvuru yapabiliyor. 

 Hal Kayıt Sisteminin (HKS) Amaçları Nelerdir? 

Sebze ve meyve ticaretine ilgili güncel veri tabanının oluşturulması gerekir. 

Meslek mensuplarının güvenli bir şekilde kayıt altına alınması 

Kayıt dışı çalışmanın önlenmesi 

Sebze ve meyve ticaretinin elektronik ortamdan şeffaf bir şekilde takip edilmesi 

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Saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artması 

Tüketicilerin, ürün künyeleri aracılığı ile tükettikleri ürünün nerede ve kim tarafından üretildiği gibi önemli bilgilere istediği yerden ulaşabilmesi amaçlanır. 

Kamu sektörünün, sebze ve meyve ticareti ile ilgili daha sağlıklı değerlendirmeler yapabilmesi için gerekli düzenlemeler yapabilmesi 

Toptancı halleri arasında iletişimin sağlanması ve ortak bilgi paylaşımı elde edilebilmesi 

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