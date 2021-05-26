Hal Eki Nedir? Hal Eki Çekim Veya Yapım Eki Midir? Türkçye'de Kullanılan Hal Eki Örnekleri

Cümle içinde sıklıkla kullanılan eklerden birisi de hal eki olarak karşımıza çıkmaktadır. İsme eklenen hal ekinin birçok çeşidinin varlığı söz konudur. Bundan dolayı hal eki önemli bir merak konusu oluşturmaktadır.

Hal Eki Nedir?

Hal eki nedir sorusu çok sorulan sorulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda oldukça büyük önemi kendi içinde barındıran bir konu niteliği taşımaktadır. İsim çekim eklerinden biri olarak kullanılan "Hal eki" isim ve isim soylu sözcüklere gelerek çok fazla sayıda cümlede görev ve anlam kazandıran nitelik ortaya koyan ekler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sözcükleri belirtme yani yükleme, yönelme, bulunma ve ayrılma bakımından tanımlayan, kelimenin yalın hali ile birlikte hal eki almış durumlarından her biridir. Hal ekinin diğer adları ise "Durum eki" dir. Hal ekleri Türkçe derslerinde ilkokuldan itibaren gösterilir.

Hal Eki Çekim veya Yapım Eki midir?

Hal eki ile alakalı olarak en çok merak uyandıran ve bireyleri araştırmaya yönelten sorulardan biri de hal eki çekim veya yapım eki midir sorusu olmaktadır. Bu sorunun yanıtı oldukça fazla insanın merakının uyanmasına neden olmaktadır. Bu sorunun yanıtı ise şu şekilde verilebilmektedir. Buna göre hal eki yapım eki değil çekim ekidir. Hal eki cümleler içinde çekim eki olarak kullanılmaktadır.

Türkçede Kullanılan Hal Eki Örnekleri

Türkçede kullanılan hal eki örnekleri, hal eki konusunun kişiler tarafından daha iyi anlaşılabilmesi adına büyük önem taşımaktadır. Hal eki diğer bir tabiri ile durum eki çeşitli türlere sahiptir. Bunlar:

- Belirtme hal eki; "i"

- Yönelme hal eki; "e"

- Bulunma hal eki; "de"

- Ayrılma diğer tabiri ile çıkma hal eki; "den"

Belirtme hal eki: Genel olarak eklenmiş olduğu adlarla birlikte cümleye yaklaşma ve yönelme anlamı kazandırır. Belirtme eki "i" kullanım örnekleri:

Yükleme durum eki de denilmektedir. Cümle içinde nesneyi yani yüklemdeki işten etkilenen varlığı ifade eder.

Yükleme sorulmuş olan “neyi, kimi” sorularının yanıtı olan kelimelerde bu eki görebiliriz.

1- Örnek: Okulun duvarı sarıya boyanmış. (neyi boyamış? / okulun duvarı)

2- Örnek: İşiniz bitmiş durumdaysa kitaplarınızı toplayın. (neyi toplayın? / kitaplarınızı)

Yönelme Hal Eki: -e

Çoğunlukla eklenmiş olduğu adlarla birlikte cümleye yaklaşma ve yönelme anlamı kazandırır.

1- Örnek: Ayşe yarın okul- a gelmeyecekmiş.

2- Örnek: Proje ödeviniz- e daha fazla özen gösterin.

3- Örnek: Şehrin en güzel yerine çok büyük bir Türk bayrağı asıldı.

Yönelme hal eki kullanılmış olduğu cümleye zaman ve aitlik anlamı da kazandırır.

1- Örnek: Bu kadar kaygı duymana gerek yok sabah- a iyileşirsin (zaman)

2- Örnek: Akşam yemeğinde on-a çok güzel bir kolye verdi. (aitlik)

Ayrılma (Çıkma) Hal Eki: - den

Çoğunlukla eklenmiş olduğu adlarla birlikte cümleye “ayrılma, bir yerden uzaklaşma” anlamı kazandırır.

1- Örnek: bir saat önce ev- den ayrıldı.

2- Örnek: Bir süre sonra bu kapı-dan son defa çıkıp gideceğim.

Bulunma Hal Eki: - de

Çoğunlukla eklenmiş olduğu adlarla birlikte cümleye “bulunma, bir yerde var olma” anlamı kazandırır.

1- Örnek: Tezgahın üstün- de- ki bardağı bana getirir misin lütfen?

2- Örnek: Başarılı şarkıcı doğduğu şehir- de uzun yıllar sonra konser verecek.