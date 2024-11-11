Haksız kazanca biometrik kimlik doğrulama önlemi

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Antalya’da Özel Eğitim Konfederasyonu ev sahipliğinde düzenlenen Özel Eğitimde Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü ve Eğitim Niteliklerinin Araştırılması Türkiye Buluşmaları programına katıldı. Programın sunuculuğunu down sendromlu Ekin Kaledibi yaparken, açılışta otizmli Taylan Hartavi, piyano resitali gerçekleştirdi. Konuşmasında özel eğitime verilen desteklerden bahseden Bakan Tekin, “Şu an konfederasyon kapsamında 3 bin 284 özel kurumumuz, 700 bine yakın öğrencimiz, 60 bine yakın da personelimiz bulunuyor. Toplam 30 milyar lira civarında destek ödememiz söz konusu” dedi.

‘YENİ MÜFREDAT, ÖĞRENCİLERİ ÖZEL KABUL EDİYOR’

Özel eğitimdeki problemleri çözmeye odaklı olduklarını belirten Bakan Tekin, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla bir programı hayata geçirdik. Yeni müfredatımız 18 milyon öğrencimizin tamamını özel kabul ediyor. Hepsine özgü bireyselleştirilmiş bir müfredat tanımı yapmış durumdayız. Bunun en yakın takipçisi kuşkusuz özel eğitimciler oldu. Özel eğitimde de bazı sorunlar olabiliyor. Kendi kişi ücretini ödeyerek özel eğitim almak isteyen Türk vatandaşları ve yabancılarla ilgili bir problem vardı. Bu konuda genel müdürlüğümüz çalışıyor. Onların destek eğitimi almasına ilişkin düzenlemeyi de sanırım yakın bir zamanda hayata geçiririz” ifadelerini kullandı.

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BAKAN TEKİN’DEN EĞİTİM ÜCRETİ AÇIKLAMASI

Bakan Yusuf Tekin, özel eğitim kurumları ve öğretmenlere müjdeli haberi ise şu sözlerle verdi:

“Bir tane kötü olumsuz örnek, herkesi zan altında bırakıyor. Bizim bu alanda olumsuzlukları ortadan kaldırmak için tedbirler almamız lazım. Kota uygulaması da bu alanda başlattığımız bir uygulamaydı. Yegane kaygımız işini düzgün yapan insanların emeklerinin üzerine çamur atanların önüne geçmek. Sizin namusunuzu korumak bizim vazifemiz, görevimizdir. Yıllardır konuşulan bir konu olan biometrik kimlik doğrulama için süreci başlattık. Diğer bir konu sicil affı. Biometrikten sonra bu konudaki adımlar daha sağlıklı bir zemine oturmuş olacak.”

BİYOMETRİK DOĞRULAMA NE İŞE YARAYACAK?

Rehabilitasyon merkezleri, destek eğitimi verdikleri çocuk başına devletten ödenek alıyorlar. Bu durumu istismar eden bazı merkezler, ödenek alabilmek için ‘hayalet kayıt’ yapıyorlar. Yani söz konusu öğrenciler kağıt üstünde kayıtlı olsa da rehabilitasyon merkezine hiç uğramıyorlar. Yüz tanıma teknolojisine dayalı olan ‘biyometrik kimlik doğrulama sistemi’ ile hileye başvurarak devletten para almayı amaçlayan rehabilitasyon merkezlerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Teknolojik altyapısının hazırlığı için çalışılan bu sistemle kayıtlı olan engelli çocuk rehabilitasyon merkezine girdiğinde yüz tanıma sistemi devreye girecek, takip sistemi sayesinde haksız kazancın da önüne geçilecek.