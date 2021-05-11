Hakkâri'nin alan kodu kaçtır? Hakkâri telefon kodu hakkında bilgi

Buram buram tarih kokması ile beraber özellikle taş köprüsü üzerinden, Hakkari oldukça turistik bir yerdir. Aynı zamanda halı dokuma ve kilim ile beraber hediyelik eşya açısından da çok güzel ürünlere sahip olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda doğa ile iç içe piknik yapma imkanı, dağlık alanlarında voleybol oynama şansı dahi yer alıyor.

Hakkâri'nin Alan Kodu Kaçtır?

Hakkari şehrin alan kodu 0438’dir. Amaca bağlı olarak birçok farklı sabit hattı ararken, 438 alan kodunu kullanabilirsiniz. Böylece şehrin merkezi başta olmak üzere bütün farklı ilçelerine rahatlıkla ulaşım sağlamanız mümkün. Öncelikle alan kodunu girmek suretiyle daha sonra bir yer numaralara girerek dilediğiniz yer ile iletişim kurmanız oldukça kolay.

Yöresel yemekleri üzerinden de sevilen bir şehir olması ile beraber, Hakkari Türkiye'nin en güzel şehirleri içerisinde yer almaktadır. Daha çok hayvancılık üzerine kurulu olması ile beraber, sanayi açısından da gelişme göstermeye devam ediyor. Diğer yandan pek çok önemli medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir olması ile beraber, çok önemli tarihi kültür ve dokulara sahiptir. Amaca göre şehirle ilgili herhangi bir yer üzerinden iletişim için 438 alan kodunu kullanabilirsiniz.