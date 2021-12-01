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Hakkari’de, meslek lisesi fabrika gibi 

#Atatürk Mesleki Teknik Ve Anadolu Lisesi#Hakkari#Kütüphanesiz Okul Kalmasın
Hakkari’de, meslek lisesi fabrika gibi

Hakkari’de, Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nin mobilya bölümü öğrencileri, kentteki kurum ve okulların mobilya ihtiyaçlarını karşılayarak hem mesleki yeterlilik kazanıyor hem de döner sermayeden belirli bir oranda ücret alıyor.

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Hakkari Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi mobilya bölümü öğrencileri, daha önce Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere ildeki kurumlar ile okulların mobilya ihtiyaçlarını karşılıyordu. Şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ’Kütüphanesiz okul kalmasın’ projesi kapsamında kentteki okul kütüphanelerinin dolap, masa, sandalye ve kitap rafları tamamlayarak kurulumunu gerçekleştiren öğrenciler, çalışmaların karşılığında okulun döner sermayesinden ayda belirli bir ücret alıyor.

Okul Müdürü Sıtkı Zerek, proje kapsamında öğrencilerin bir aylık çalışması sonucunda 93 okuldaki kütüphanenin mobilya ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi. Zerek, "Okulumuz, döner sermayeli bir okul. Bakanlığımızın ön gördüğü projeler çerçevesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son 3 yılda 46 beceri odası ve kodlama odası, bu sene de il ve ilçelerimizde 14 öğretmen odası, şu anda da sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin emirleri ile ’Kütüphanesiz okul kalmasın’ şiarıyla başlatılan kütüphane işlemlerini yapıyoruz. Kütüphanelerin dolap, masa, sandalyeleri ile boyama işlemlerine kadar, biz öğrencilerimizle yapıyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz hem mesleki olarak yeterlilik kazanıyor hem de döner sermayeden öğrenci ve öğretmenlerimiz belirli bir oranda ücret alıyorlar" dedi.

 

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#Atatürk Mesleki Teknik Ve Anadolu Lisesi#Hakkari#Kütüphanesiz Okul Kalmasın

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