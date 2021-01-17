Hakkari’de bir ‘matematik’ şampiyonu

2’nci sınıftan 12’nci sınıfa kadar tüm öğrencilere değişik matematik deneyimi kazandırmak için düzenlenen Uluslararası Caribou Matematik Yarışması 13 Ocak'ta tarihinde gerçekleşmişti. İkinci sınıf seviyesinde 2 bin 554 öğrencinin katıldığı yarışmada 396 öğrenci dünya çapında en iyi dereceye sahip oldu. Türkiye’de de farklı şehirlerden 40 öğrencinin başarı gösterdiği Caribou Matematik yarışmasına Hakkari’de yaşayan Yusuf Eymen Velieceoğlu damga vurdu.

HAKKARİ’NİN GURURU OLDU

Hakkâri’de yaşayan Orhan ve Nesrin Velieceoğlu'nun üç çocuğundan en büyüğü Yusuf Eymen Velieceoğlu, yarışmada tüm sorulara doğru cevap vererek, dünya şampiyonu oldu. Şehit Selahattin İlköğretim Okulu'nun 2'nci sınıf öğrencisi Velieceoğlu, ailesini ve Hakkarilileri gururlandırdı. Orhan Velieceoğlu, matematikte dünya şampiyonu olan oğlu ile gurur duyduğunu belirterek, "Yusuf okula başladığı günden beri öğretmeni, okul yönetimi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğini arkamızda hissettik. Bu başarı bireysel değil ülkemiz, ilimiz için önemli olduğunu düşünüyoruz. Çok mutlu ve gururluyum" dedi.

'ÇOK MUTLUYUM'

Dünya birincisi olan Yusuf Eymen Velieceoğlu da öğretmeni ve ailesinin desteği ile bu başarıyı yakaladığını belirterek, "Öğretmenim bir sınav olduğunu söyledi. Babama sordum ve sınava girdim. Bütün soruları doğru cevapladım. Bu yüzden dünya birincisi oldum. Çok mutluyum. Öğretmenimi, annemi ve babamı çok seviyorum" diye konuştu.

MUĞLA’DAN 9 BİRİNCİ

Türkiye’den toplam 347 öğrencinin katılım gösterdiği Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda en iyi derece yapanlar Muğla’dan çıktı. Ahmet Can Baran, Ayça Cemre Düzbastılar, Ayşe Derin İlgüz, Bilge Doğan, Furkan Kayra Koçak, İnci Beren Güler, Kağan Huseynov, Melisa Eser, Rüzgar Odabaşı isimli dokuz öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak birinci oldu.

BİR DÜNYA ŞAMPİYONU DA URFA’DAN

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Günbalı İlkokulu’nda okuyan Halil Güneş de yarışmada adını birinciler arasına yazdırmayı başardı. Yaşadığı şehirde yarışmaya katılan tek öğrenci olan ikinci sınıf öğrencisi Halil Güneş de ailesini ve yaşadığı şehri gururlandırdı.

CARIBOU MATEMATİK YARIŞMASI NEDİR?

Caribou Matematik Yarışması, öğrencilerin severek matematik yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan, Kanada merkezli bir organizasyon. Uluslararası Caribou Matematik Yarışması dünya çapında online olarak düzenlenen bir yarışma. Yılda altı defa, 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 kategorilerinde düzenlenen yarışma, İngilizce, Fransızca, Çince ve Farsça gibi dillerde yapılıyor.