Hakkari plaka kodu kaçtır? Hakkari ve ilçelerinin plaka harfleri

Ülkemizde bulunan her ilçe gibi Hakkari ilinin ilçeleri de özel harflendirme ile uygulanmış plaka kodlarına sahiptir. Karayolları Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre Hakkari ilinin en çok kullanılmakta olan yolu Şemdinli - Yüksekova yoludur. Bu yol toplamda 53 km uzunluğundadır.

Hakkari Plaka Kodu Kaçtır?

Hakkari ilimizin plaka kodu 30 olmakla beraber, bu ilde satılan tüm araçlar bu plaka koduna sahiptir. Bu sayede araç kimliğinin Hakkari ili olduğu belirlenebilmektedir.

Hakkari ve İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Hakkari ilimize bağlı olan merkez hariç toplamda 4 adet ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler: Yüksekova, Derecik, Şemdinli, Çukurca'dır.

30 - AC, AZ - 001, 999 HAKKARİ V.D.

30 - HA, HZ - 001, 999 YÜKSEKOVA M.MD

30 - D, D - 0001, 1000 HAKKARİ V.D.

30 - D, D - 1001, 2000 YÜKSEKOVA M.MD

30 - D, D - 2001, 2999 ŞEMDİNLİ M.MD

30 - D, D - 2098, 3000 YÜKSEKOVA M.MD

30 - D, D - 3001, 4000 HAKKARİ V.D.

30 - M, M - 0001, 1000 HAKKARİ V.D.

30 - M, M - 1001, 3000 YÜKSEKOVA M.MD

30 - M, M - 3001, 4000 HAKKARİ V.D.

30 - T, T - 0001, 1000 HAKKARİ V.D.

30 - T, T - 1001, 2000 YÜKSEKOVA M.MD

30 - T, T - 2001, 2999 ŞEMDİNLİ M.MD

30 - T, T - 2021, 3000 YÜKSEKOVA M.MD

30 - T, T - 3001, 4000 HAKKARİ V.D.

30 - S, S - 0001, 1000 HAKKARİ V.D.

30 - S, S - 1001, 3000 YÜKSEKOVA M.MD

30 - S, S - 3001, 4000 HAKKARİ V.D.

30 - SA, SA - 001, 999 ŞEMDİNLİ M.MD