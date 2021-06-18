Hakkari lise taban puanları 2021! Hakkari LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Hakkari'deki liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Hakkari'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik HAKKARİ / MERKEZ / Hakkari Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 361,836 16,34 4,25 HAKKARİ / MERKEZ / Hakkari Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 339,9625 22,67 5,82 HAKKARİ / YÜKSEKOVA / Şemsettin Onay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 335,2594 24,17 4,18 HAKKARİ / MERKEZ / Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 312,9104 32,03 21,49 HAKKARİ / YÜKSEKOVA / Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 303,4185 35,75 13,71 HAKKARİ / ŞEMDİNLİ / Seyyid Abdullah Şemdini Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 281,1318 45,77 17,46 HAKKARİ / MERKEZ / TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 270,5373 51,26 23,13