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Eğitim
Haber Giriş: 18.06.2021 - 17:15 | Son Güncelleme:

Hakkari lise taban puanları 2021! Hakkari LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

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Hakkari lise taban puanları 2021! Hakkari LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS'ye giren öğrenciler, istedikleri okula girebilmek için lise taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Pek çok aday yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Hakkari'de sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan adaylar, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Hakkari LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Hakkari'deki liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Hakkari'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
HAKKARİ / MERKEZ / Hakkari Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120361,83616,344,25
HAKKARİ / MERKEZ / Hakkari Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102339,962522,675,82
HAKKARİ / YÜKSEKOVA / Şemsettin Onay Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150335,259424,174,18
HAKKARİ / MERKEZ / Türk Telekom Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce102312,910432,0321,49
HAKKARİ / YÜKSEKOVA / Yüksekova Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120303,418535,7513,71
HAKKARİ / ŞEMDİNLİ / Seyyid Abdullah Şemdini Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60281,131845,7717,46
HAKKARİ / MERKEZ / TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce60270,537351,2623,13
HAKKARİ / MERKEZ / Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34261,518256,2932,62
HAKKARİ / MERKEZ / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKızİngilizce30258,380358,1233,82
HAKKARİ / MERKEZ / Hakkari Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce90250,633862,819,69
HAKKARİ / MERKEZ / Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34244,563766,6535,81
HAKKARİ / MERKEZ / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKızİngilizce30242,911167,7231,3
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