Hakkari lise taban puanları 2021! Hakkari LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
LGS'ye giren öğrenciler, istedikleri okula girebilmek için lise taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Pek çok aday yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Hakkari'de sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan adaylar, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Hakkari LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...
Hakkari'deki liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Hakkari'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|HAKKARİ / MERKEZ / Hakkari Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|361,836
|16,34
|4,25
|HAKKARİ / MERKEZ / Hakkari Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|339,9625
|22,67
|5,82
|HAKKARİ / YÜKSEKOVA / Şemsettin Onay Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|335,2594
|24,17
|4,18
|HAKKARİ / MERKEZ / Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|312,9104
|32,03
|21,49
|HAKKARİ / YÜKSEKOVA / Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|303,4185
|35,75
|13,71
|HAKKARİ / ŞEMDİNLİ / Seyyid Abdullah Şemdini Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|281,1318
|45,77
|17,46
|HAKKARİ / MERKEZ / TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|270,5373
|51,26
|23,13
|HAKKARİ / MERKEZ / Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|261,5182
|56,29
|32,62
|HAKKARİ / MERKEZ / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|258,3803
|58,12
|33,82
|HAKKARİ / MERKEZ / Hakkari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|250,6338
|62,8
|19,69
|HAKKARİ / MERKEZ / Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|244,5637
|66,65
|35,81
|HAKKARİ / MERKEZ / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|242,9111
|67,72
|31,3