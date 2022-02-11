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Hakkari hangi bölgede, haritada nerede? Hakkari ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

#Araştırma#Hakkari#Hakkari Hangi Bölge
Hakkari hangi bölgede, haritada nerede Hakkari ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

Ülkemizde gidip görebileceğimiz, yaşam sürdüğümüz, tatil veya iş amaçlı olarak yollarımızın keşişmiş olduğu illerimiz bulunuyor. 81 şehre sahip bir ülke olurken bu şehirlerden birisi de Hakkari'dir. Hakkari coğrafik anlamda da merak edilen şehirlerimizdendir. Hakkari hangi bölgede, haritada nerede ve ilçeleri nelerdir şeklinde pek çok öğrenilmek istenen sorular olabiliyor. İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Hakkari, Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan şehirlerimizden biridir. Türkiye'nin doğusunda yer alan bu şehrimiz en kalabalık il olma unvanına sahiptir.

 Hakkari Hangi Bölgede?

 Hakkari hangi bölgede diye merak edenler için Türkiye'nin doğusunda konum olarak yer almış olduğunu söyleyebiliriz. Yüzölçümü bakımından incelendiği zaman Doğu bölgesinde yer alan bu şehrimizin en geniş yüzölçümüne sahip iller arasında yer almıştır. Öyle ki Türkiye'deki diğer illerimiz ile yüz ölçüm bazında bir karşılaştırma yapıldığı zamanda kırk sekizinci sırayı alıyor. Hakkari, Türkiye'de 7 bölgesi içerisinde Doğu bölgesinde yer alan bir şehrimizdir. Ülkemizin en doğu bölümünde yer alır. Hakkari ilinin hemen yan bölümlerinde ise Van ve Şırnak şehirleri bulunur.

 Hakkari Haritada Nerede?

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 Hakkari haritada nerede diye baktığımız zaman ise Doğu bölümde yer almış olduğunu kolayca fark edebilmekteyiz. Haritada en doğu bölümünde göreceğiniz Hakkari şehrinin, Doğu sınır bölümünde İran, batı sınır bölgesinde Şırnak ve kuzey sınır bölümünde ise Van şehrimiz yer alır.

 Hakkari İlçeleri

 Hakkari şehrimizin 5 tane ilçesi bulunur. Bu ilçelerinin neler olduğunu sıraladığımız zaman ise şu şekilde olacaktır;

Yüksekova

Merkez

Şemdinli

Derecik

Çukurca

ilçelerine sahiptir. Hakkari merkezine geldiğiniz zaman kolayca şehrin ilçelerine de giderek görmeye başlamış olursunuz.

 Hakkari Haritası

 Hakkari ilini daha yakından görmek ve incelemek isteyenler içinde Haritada ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Buna göre Hakkari ilinin tam olarak konumunun nasıl ve nerede olduğunu görmek içinde harita incelemesini yapabilirsiniz. Böylelikle yalnızca Hakkari şehri değil aynı zamanda Hakkari ilinin yakınlarında hangi illerinde yer almış olduğunu görebilirsiniz. Böylece Hakkari şehrine geldiğiniz zaman haritadan öğrenmiş olduğunuz yakındaki illeri de ziyaret etme şansını bulmuş olursunuz.

 Hakkari Nüfusu

 Hakkari ilimizin nüfusu nasıl olduğu da sorgulanan konulardan biridir. Doğu bölgesinde yer aldığından dolayı acaba kalık bir nüfusu mu var diye düşünmeye başlamanız gayet normal bir durumdur. Doğu bölgesinde yer alan şehirlerimiz de genellikle nüfus fazlalığı çok fazla olabiliyor. Aynı durumun ise Hakkari ilimiz içinde geçerlilik teşkil etmiş olduğunu söyleyebiliriz.

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 Hakkari ile ilgili olarak nüfus araştırması yapıldığı zaman Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden biri olarak ön plana çıkmış olduğunu belirtebiliriz. Türkiye'deki iller bazında bir nüfus sıralaması yapıldığında ise Hakkari, 63.sırada yer alıyor. 280.514 nüfusa sahip olan şehirde kadınların nüfusu 131.547 iken erkeklerin ise 148.967'dir.

 Hakkari İklimi

 Hakkari iklim bakımından da nasıl bir il olduğunu incelemeye başlayalım. Her bir şehrin kendine has bir iklim özellikleri olabiliyor. Aynı durumun Hakkari şehrimiz içinde geçerli olduğunu ve iklim yapısının ise sert kara iklime sahip olduğunu belirtebiliriz. Kışlar çok sert şekilde geçerken erken şekilde kış mevsimine giriş yapılır. Kışın havası oldukça soğuktur. Yazın gelip çattığında ise daha çok tropikal bölgelerde kara iklimi olarak görülür. Hakkari ilinin iklimi ile ilgili olarak yöreden yöre bazı farklılıklar söz konusu olabiliyor.

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 Yıl boyunca Hakkari şehrindeki hava sıcaklık derecesinin ise 7.3 derecede olduğu görülür. Soğuk ve aynı zamanda da ılıman bir iklim yapısı dikkat çeker. Yıllık ortalama yağış miktarının ise 1030 mm şeklinde olduğunu söylememiz mümkün.

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