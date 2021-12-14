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Hakkaniyet nedir, ne anlama gelir? Hakkaniyet kelimesinin TDK sözlük anlamı

#Hakkaniyet#Kelime#TDK
Hakkaniyet nedir, ne anlama gelir Hakkaniyet kelimesinin TDK sözlük anlamı

Dilimizde bulunan pek çok kelimenin anlamı sözlüklerde sıklıkla araştırılmaktadır. Hakkaniyet kelimesi de bunlardan birisidir. Günümüzde hakkaniyet kelimesi çok sık kullanılsa da anlamı pek bilinmemektedir. Özellikle bu kelimeyi cümle içerisinde anlamlı bir şekilde kullanabilmek için manasını iyi bilmek gerekmektedir. Peki hakkaniyet nedir, ne anlama gelir? Hakkaniyet kelimesinin TDK sözlük anlamını sizlere detaylıca derledik.

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Hakkaniyet kelimesi günlük hayatta kullanılan bir terimdir. Televizyonda, internette, veya pek çok alanda kullanılan bu kelimenin anlamı merak edilmektedir. Bu nedenle pek çok alanda araştırmalar yapılmaktadır.

 Hakkaniyet Nedir?

 İlk defa duyduğumuz hakkaniyet gibi kelimelerin anlamlarını öğrenme güdüsü sonucunda ister istemek kelimenin kökeni ve anlamı araştırılmaktadır. Hakkaniyet kelimesi günümüzde gerek sosyal yaşamda gerekse sosyal medyada çokça karşımıza çıkmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre hakkaniyet kelimesi dilimizde farklı anlamlarda ve farklı cümlelerde kullanılmaktadır.

 Hakkaniyet kelimesi dilimize Arapça dilinden geçmiş bir kelimedir. Arapça dilinden geçmiş kelimeler arasında yer alan hakkaniyet kelimesi eski zamanlardan günümüze kadar gelmiş bir kelimedir. Hakkaniyet kelimesi hak ve adalete uygun olma şeklinde ifade edilen bir terimdir. Bunun dışında hakkaniyet kelimesinin eş anlamlısı nasfet kelimesidir. Nasfet kelimesi ile eş anlamlı olması nedeniyle cümle içerisinde hakkaniyet kelimesi yerine de kullanılabilir.

 Hakkaniyet Ne Anlama Geliyor?

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 Hakkaniyet sosyal yaşamımızda cümle içerisinde çok sık kullandığımız bir kelimedir. Bu nedenle kelimenin anlamını bilmek büyük önem taşımaktadır. Hakkaniyet adalete ve hakka uygun olma manasını taşımaktadır.

Temel özgürlük ve hakların eşitliği konusu en sık konuşulan konulardan birisidir. Mutlak bir eşitlik her zaman söz konusu olmayabilir. İşte herkesin avantajına bir durum yaratmak amacı ile izin verilen eşitsizlik, hakkaniyet olarak adalet teorisinin özünü oluşturmaktadır.

 Bunun dışında hakkaniyetli kelimesi de sıklıkla araştırılmaktadır. Günümüzde hak ve adalete uygun bir biçimde davranan kişilere hakkaniyetli adı verilmektedir. Hakkaniyet kelimesinden türemiş olan hakkaniyet adaletli davranan kişiler için kullanılan bir tabirdir. hakkaniyetli davranmak bir kurum veya kişinin tercihlerinde hak ve adaleti gözetmeleri, hukuka ve etiğe uygun bir şekilde davranılması manasına gelmektedir. Bir iş yerinin yakınlarını değil, işi ehli olan kişiyi işe alması ve buna dikkat etmesi hakkaniyetli davranmaya örnektir.

 Hakkaniyet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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 Türk Dil Kurumu kelimelerin anlamlarını öğrenmek için sıklıkla araştırılan sözlüklerden birisidir. Özellikle arama motorlarında Türk Dil Kurumu sözlüğünde pek çok kelimenin anlamı merak edilmektedir.

 Bu kelimelerden birisi olan hakkaniyet kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekilde açıklanmaktadır:

 - Hak ve adalete uygun, doğruluk ve nasfet

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