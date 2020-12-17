Hakim nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Hakim olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Kişilerin hakim olabilmesi için öncelikle üniversitelerin hukuk bölümlerinden mezun olmaları gerekir. Bu sebeple de kişilerin mutlaka hukuk ile ilgili bir eğitim almaları gerekmektedir. Hakim mahkemelerde görev yapan ve adalet dağıtan kişilere verilen isimdir.

Hakim Nedir?

Hakimler mahkemelerde çalışan ve hukuk kurallarına uygun bir şekilde herhangi bir konuda karar veren kişilere verilen isimdir. Hakimler kişilerin devlet ile yaşadığı problemleri veya yine kişiler ile yaşadıkları problemleri sonuca kavuşturan kişilere verilen isimdir.

Hakimlerin diğer bir adı da yargıçtır. Adalet dağıtan ve kişiler ile ilgili olarak hukuksal kararlar alan kişilere verilen isimdir. Hakimlik mesleğini yapan kişi hukuksal kurallar çerçevesinde kararlarını vermelidir. Hakim asla hukuk kurallarının dışına çıkarak hareket edemez.

Hakim Ne İş Yapar?

Hakim mahkemelerde adalet dağıtan kişilere verilen isimdir. Görülen davalarda birinci kişi olma görevi vardır. Adli ya da idari yargılarda görev alabilirler. Hakim hiçbir organ veya kuruluşun etkisinde kalmadan tamamen hukuk kuralları çerçevesinde kararını vererek adalet dağıtır. Bunun yanında mahkemeleri karara bağlayarak kişiler ya da kurumlar ile ilgili hüküm verir.

Hakim Nasıl Olunur?

Hakim olmak için bir takım şartlar vardır. Bu şartları doğru bir şekilde yerine getiren şahıslar hakimlik mesleğini icra edebilirler. Ülkemizde hakimlik mesleğini yerine getirebilmek için ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bireylerin ülkemizde hakimlik mesleği yapabilmesi söz konusu değildir.

Hakim olmak isteyen kişilerin öncelikle herhangi bir hukuk fakültesinden lisans diploması alması gerekmektedir. Bu mesleği yapabilmek için bir diğer koşul ise 40 yaşın üzerinde olmaktır. Bu şartları yerine getiren kişiler hakimlik sınavına girebilir. Bu sınavdan en az 70 alan kişiler ise hakimlik mesleği yapabilirler.

Hakimlik mesleğini yapacak olan kişilerin sicillerinin temiz olması oldukça önemlidir. Daha önce yüz kızartıcı bir suç işlemiş bireyler hakim olamaz.

İktisadi ve İdari Bilimler bölümü mezunları da idari yargı hakimliği mesleğini yapabilmektedirler. Bu bölüm mezunları da yine hakimlik sınavına girerek en az 70 puan almalıdır.

Hakim Olma Şartları Nelerdir?

Hakimler adli yargı ve idari yargı alanlarında çalışanlar olmak üzere iki şekilde olmaktadır. Adli yargı alanında hakimlik mesleği yapmak isteyenlerin öncelikle üniversitelerin hukuk fakültelerinden 4 yıllık lisans diplomalarının bulunması gerekir.

İdari yargı alanında hakim olmak isteyenler ise üniversitelerin hukuk alanında yeterli dersleri veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmaları gerekmektedir.

Hakim'in Görevleri Nelerdir?

Hakimler hukuki problemleri sonuca kavuşturan kişilerdir. Bu kapsamda gerekli gördükleri durumlarda kişilerin hak ve özgürlüklerini ellerinden alabilirler. Hakimler, anayasa, yasalar ve teamülleri dikkate alarak gücünü vicdanından hukuki kararlar vermektedir. Hakimlerin görev ve sorumlulukları şu şekildedir;

Dava dosyalarının incelemesini yapar.

Dava taraflarının ve bilirkişilerin ifadelerine başvurur

Yani yapılmış olan düzenlemelerin takibini sağlar.

Hakimler kararlarını tarafsız bir şekilde vermelidir.

Taraflar, tarafların temsilcileri, bilirkişi ya da savcılık tarafından sunulmuş olan belgeleri dava dosyasına ekler.

Davayı karara bağlarken, kararlarını Türk Milleti adına verir.

Hakim Maaşları Ne Kadardır?

Hakim olarak kariyerini devam ettiren kişilerin çalışmalarını sürdürdükleri pozisyona ve deneyimlerine göre maaşlarında değişiklikler olmaktadır. Ülkemizde hakimlik mesleğini icra eden kişilere verilen ortalama en düşük maaş 7.000 TL civarındadır, en yüksek maaş ise 15.000 TL civarında olmaktadır.