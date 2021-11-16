Hakikat kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hakikatin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Hakikat kelimesi eski dönemlerde kullanılan bir kelime olduğundan günlük hayatta eş anlamlısı olan kelimeler daha yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Hakikat Kelimesinin Eş Anlamlısı Kelimeler Nelerdir?

Hakikat kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup manası gerçek olan anlamına gelmektedir. Eş anlamlı olan kelimeleri ise gerçek, sahi ve hak gibi kelimeler olmaktadır. Hakikat kelimesi eski dönemlerde sık kullanılmasının yanında günümüzde eş anlamlısı olan kelimelerin daha çok öne çıktığı görülmektedir.

Hakikat kelimesi doğruluk ve dürüstlük konularında da kullanıldığı için doğru ve dürüst kelimelerinin de bazı cümlelerde hakikat kelimesinin eş anlamlısı olarak kabul edilmektedir.

Türk Dil Kurumuna Göre Hakikat Kelimesinin Eş Anlamlısı Kelimeler İle İlgili Örnek Cümleler

Türk Dil kurumuna göre hakikat kelimesi eş anlamlısı olan kelimeler ile ilgili örnek cümleler şöyledir;

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Doktor tüm gerçeği açıklayınca odadaki herkes şaşkınlıktan donup kaldı.

Hayatta öğrenilmesi gereken tek gerçek insanın zamanın her şeye ilaç olduğudur.

Doğru bir konuda herkes tarafından hak olan ve gerçek olandır.

Yaşadıklarım hayal mi yoksa gerçek mi bilemedim.