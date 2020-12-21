Hakem nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Hakem Olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Hakem, spor müsabakalarının adaletli bir şekilde kurallar içinde gerçekleşmesini sağlayan kişilerdir.

Hakem Nedir?

Hakem, farklı dallardaki spor müsabakalarının belirli kurallar çerçevesinde adaletli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan kişilerdir. Bu göreve gelmek isteyen kişiler, branş seçip gerekli eğitimleri aldıktan sonra kariyerini kendisine göre şekillendirebilir.

Hakem Ne İş Yapar?

Sporcuları, sporun gerektirdiği kurallara göre yönetir. Mesela, futbol hakemi, futbol oyununu futbol kuralları çerçevesinde yerine getirir.

Hakemlik mesleği, profesyonel bit şekilde yapılabileceği gibi yatı zamanlı bir iş olarak da yapılabilir.

Hakemliği profesyonel bir şekilde yapmak isteyenler, alanında başarılı olurlarsa Süper Lig maçlarına kadar yükselme imkanı bulabilir. Amatör olarak bu işi yapmak isteyenler ise genellikle amatör küme liglerinde görev alır.

Hakem Nasıl Olunur?

Hakem olabilmek için belirli fiziki şartları karşılamak ve eğitim beklentilerini sağlamak gerekir. Hakem kurulu tarafından hakem adaylarına verilen eğitimler ya da hakem yetiştirme kurulları tarafından hazırlanan dersleri tamamlayarak kariyer planınızı bu yönde yapabilirsiniz. Bu eğitimlere katılım sağladığınız zaman ilk kazanacağınız ünvan “aday hakem” olur. Bu bölümde yazılı, sözlü ve fiziki yeterlilik sınavlarını geçerek profesyonel kariyerinize ilk adımı atabilirsiniz.

Hakem Olma Şartları Nelerdir?

Hakemlik şartları, branşlara göre değişiklik gösterir. Hakem olabilmek için şu şartları taşımanız gerekir;

30 yaşını aşmış kişiler bölgesel hakem olamazlar.

En az lise ve dengi okullardan mezun olmak gerekir.

Hakemlik için gerekli olan sağlık raporlarını (kulak burun boğaz, dahiliye, göz...) tamamlamak gerekir.

Boy ve kilo kıstaslarına uygun olmanız gerekir.

Adli sicil kaydınızın temiz olması gerekir.

Hakemlerin Maaşları Ne Kadardır?

Spora olan ilginin artması ile birlikte hakemlik ücretlerinde de önemli bir artış yaşanıyor. Hakemlik mesleğinde kişinin görev yaptığı karşılaşmaya, yer aldığı turnuvaya ve maçın bulunduğu kategoriye göre hakemlerin aldığı ücretler değişiklik gösterir. Özellikle de futbolda hakemlik yapan kişiler çok ciddi meblağlar kazanabiliyor. Hakemler bu un yanında her yönettiği Süper Lig karşılaşması için 10.000 TL alır. Her süper lig karşılaşması için 3.300 TL alır. Bunun yanında spor müsabakalarına uzaklıklarına göre 450 TL ve 985 TL arasında harcırah alıyor. Günümüzün rn popüler hakemlerinden olan Cüneyt Çakır’ın aylık maaşı 100.000 ile 130.000 arasında değişiyor.

Hakemlik İş İmkanları Nelerdir?

Hakemlik görevinin yapılabileceği pek çok farklı spor branşı vardır. Bu mesleğe alt kademeden başlayarak kendinizi branşınızda gösterme ve alanınızda ilerleme şansı yakalayabilirsiniz. Görev alınan maç müsabakalarına göre elde edilen kazanç da değişiklik gösteriyor. Alt küme maçlardan süper lig maçlarına kadar pek çok alanda hakemler de görev yapabilir.

Hakemlik Mesleğinde İlerleme

Hakemlik mesleğinde ilerleme ancak Hakem kurullarınca yapılan değerlendirme ve belirleme sınavları ile oluyor. Bu sınavlar, her yıl Haziran ve Eylül aylarında yapılıyor. Sınavlarda başarılı olan hakemlerin yükselebilirlerdi için bulundukları derecede bir süre çalışmış olması da gerekir. Sınavlardan başarı ile geçenler ise;

İl hakemi olanlar görevlerinde en az 3 yıl çalıştıysa “Yan klasmana”,

Yan klasmanda görev yapacak hakemler ise, “C klasmanına”,

C klasmanında 3 yıl görev yapacak olanlar “B klasmanına”,

B klasmanında 3 yıl görev yapanlar ise, “ A klasmanına” terfi etme hakkı buluyor.

Futbol hakemi olanlar 43 yaşından küçük olup ileri derecede yabancı dil bilgisine sahip olan hakemler, FIFA hakemliği yapabilmek için başvuru yapabilirler.