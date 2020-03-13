Hakem lisesi için protokol imzalandı

Ülkemizi uluslararası düzeyde temsil edecek hakemler yetiştirmeyi hedefleyen TFF Hakem Meslek Lisesi’nin açılmasını sağlayacak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasındaki protokol imza töreni, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Projeyi hayata geçirecek imzalar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve TFF Başkanı Nihat Özdemir’in tarafından atıldı. Gençlere lise öğrenimiyle birlikte hakem olma imkânı sunacak protokolle Riva’daki Meral-Celal Aras Spor Lisesi önümüzdeki eğitim-öğretim döneminden itibaren TFF Hakem Meslek Lisesi olarak hizmet verecek.

‘TÜRK HAKEMLİĞİ İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLACAK’

TFF Başkanı Nihat Özdemir, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, projenin Türk hakemliği için çok önemli olduğunu söyledi. Özdemir konuşmasına şöyle devam etti:

"Türk hakemliği için dönüm noktası olacağına inandığımız çok önemli bir projenin ilk adımını atıyoruz. Futbol Federasyonu olarak, sporun tabana yayılmasında bize sürekli destek veren MEB ile tarihi bir işbirliği protokolü imzalayacak olmamızdan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Öncelikle bize, TFF Hakem Meslek Lisesi gibi çok değerli bir projeyi hayata geçirme gururunu yaşatan Sayın Bakanımız Ziya Selçuk’a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sağ olsunlar kendileri Türk hakemliğinin önemli bir ihtiyacını gidermek üzere Hakem Meslek Lisesi açılması için çalışma başlattı ve projemizi hızlı bir şekilde tamamlama aşamasına getirdik. Bugün MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Federasyonumuz arasında imzalanacak protokol sonrasında önümüzdeki eğitim döneminde Hakem Meslek Lisemizi açmış olacağız. Bakanlığımızla bugüne kadar futbolcu yetiştirmek için işbirliği yaptık, bu kez ise lise düzeyinden itibaren hakem yetiştirmek için yola çıkıyoruz. Atacağımız imzayla Riva’da bulunan Meral-Celal Aras Spor Lisesi, Hakem Meslek Lisesi’ne dönüşecek.

HAKEMLİK KADAR TARTIŞILAN BİR MESLEK YOK

2020-2021 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, okulumuzda hem MEB müfredatı hem de hakem eğitimlerine yönelik müfredat bir arada verilecek. Böylece, lise çağından itibaren donanımlı hakem yetiştirmenin de startını vereceğiz. Üzülerek söylüyorum ki, hakemlik kadar tartışılan bir meslek yok. Ne karar verirseniz verin bir taraf daima mutsuz oluyor. Hatta, bazen kararlarınızdan her iki tarafın bile şikayetçi olduğunu durumlarla karşılaşabiliyoruz. Hele hele ülkemizde her pozisyonun tartışıldığı ortamda hakemlik yapmak, hakem bulmak zorlaşıyor. Profesyonel ve amatör liglerde yılda 120 bin maç oynatıyoruz. Geldiğimiz noktada hakemlik büyük bir ihtiyaç ve biz de bu mesleğe artık futboldaki gibi bir alt yapı kuruyoruz. Yeni projemizle, 15-16 yaşında öğrencilerimiz lisemizde hakemlik ihtisası yapacak ve böylelikle ilk defa ‘okullu hakemlerimiz’ olacak. Tahmin ediyorum ki, bunun dünyada örneği de yok.

İYİ HAKEMLER YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ

Hakemliğe doğuştan yetenekli gençlerimizi bulup, bu okulumuzda spor eğitimi, bilgi ve spor kültürünü aşılayarak bizleri uluslararası alanda temsil edecek iyi hakemler yetiştirmek istiyoruz. Bildiğiniz üzere mesleki okulların en önemli özelliği okurken mesleğini de kazanmaktır. Öğrencilerimiz okuluna devam ederken sertifikalarını alacak ve bu sayede amatör maçlarda görev yapacak. Okulumuzda eğitim gören öğrencilerimiz Riva’daki merkezimizin bütün imkânlarından yararlanacak. Bir çok eğitimlerini burada yapacak, saha çalışmalarına katılacak ve etkinliklerimize dahil olacaklar. Bu projenin değeri gerçekten çok büyük... Çünkü bir hakemin yetişmesi yaklaşık 10 yılı buluyor. Mevcut sistemde hakemlerimiz 30-35 yaşında Süper Lig hakemliğine ancak adım atabiliyor.

HAKEMLİK YAŞI KÜÇÜLECEK

Bu çalışmayla okumuzda verilecek eğitim sayesinde üst düzey hakemliğin yaşı da küçülecek, Süper Lig hakemlerimizin yaşı 25’e kadar inebilecek. Ayrıca bu proje gençlik devrimine imza atan Merkez Hakem Kurulumuz için de önemli bir fırsat olacak. Yeni hakem yetiştirmek için en büyük avantajımız Türkiye’nin genç nüfusa sahip olması. Genç nüfusun futbola büyük ilgisi ve sevgisi var. Bunu büyük bir sinerjiye dönüştürmeyi hedefliyoruz. Biz futbola hizmet etmek isteyen gençlerin hayallerini gerçekleştireceğiz. İnanıyorum ki Hakem Meslek Lisesi yeni bir çığır açacak, Türk hakemliğine yeni bir çehre kazandıracak. En önemlisi ise, bugün yaşanan sorunların gelecek nesillerde yaşanmaması için önemli bir katkı sağlayacak.”

‘GENÇLERİMİZİN MUTLU BİREYLER OLARAK TOPLUMA KAZANDIRILMASINI ÖNEMSİYORUZ’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, şunları söyledi:

"TFF ile bakanlığımız arasında, ülkemizin yarınları olarak gördüğümüz çocuklarımız ve gençlerimiz adına anlamlı bir adım atmanın ve bizi bir araya getiren bu yeni işbirliğine tanıklık etmenin mutluluğuyla hepinizi saygıyla selamlarım. Gençlerimizi gerek zihnen ve bedenen, gerekse milli ve ahlaki açıdan sağlıklı, mutlu bireyler olarak topluma kazandırılmasını önemsiyoruz. MEB olarak, çocuklarımızın yeteneklerine uygun bir eğitim içeriği ve ortamı sunmak öncelikli politikalarımız arasında. Ekonomik ve sosyal kalkınmada kilit rol oynayan eğitim ve öğretim sistemimizi her gün biraz daha ileriye götürmek, böylece ülkemizin dünyayla rekabet gücünü arttırmak için sahip olduğumuz güç ve birikimi birleştirmemiz çok önemli.

YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALINACAK

En popüler sporlarından biri olan futbol, dünya üzerinde hemen hemen her ülkede oynanan ve takip edilen bir spor branşı. Okul çağındaki çocukların okullarda, kulüplerde, spor alanlarında sporun gelişmesini ve yayılmasını sağlamak için fırsat oluşturmak bakanlık olarak ana görevlerimizden. Futbol da bu spor dallarından biri. Özellikle gençlere yönelik yapılan bu işbirliği sayesinde öğrencilerimiz ileri yaşlarda da kendi ülkesinde bu çarkın bir dişlisi olarak Türk sporuna hizmet edebilirler. Bu çerçevede işbirliğimiz çerçevesinde yapacağımız çalışmaların ayrıntılarını sizlerle paylaşmak isterim. Bu işbirliği protokolüyle TFF’ye ait kampüs içerisinde öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetleri için sınıfların kurulması sağlanacak. Okulumuz, yetenek sınavıyla öğrenci kabul edecek. Öğretim programının hazırlık sınıfı ve mesleki İngilizce dersi eklenerek güncellenmesiyle öğrencilerimiz meslekle ilgili gerekli olan dil becerisine sahip olacak. Ayrıca öğretmenlerimizin de gerekli bilgi ve donanımları açısından ilgili hizmet içi eğitimler düzenlenmesi planlandı.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİMİZİN ULUSLARARASI SEMİNERLERE KATILIMINI SAĞLAYACAĞIZ

Öğretmen ve öğrencilere futbol hakemliği eğitimlerinin düzenlenmesi ve belgelendirilmesi de bizler için önemli bir kazanım. UEFA ve FIFA gibi uluslararası kuruluşlarda düzenlenen Antrenör Eğitim Seminerleri’ne öğretmen ve öğrencilerin katılımının sağlanmasıyla öğrencilerimizi dünya standartlarına taşımayı hedefliyoruz. Milli sporcuların, milli antrenörlerin katılımının sağlandığı Kariyer Günleri ile öğrencilerimizin alanında uzman kişiler tarafından bilinçlendirilmesi planlanıyor. Ayrıca TFF bünyesinde açılan Sporcu Eğitim ve Gelişim Kampları’ndan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin faydalandırılması sağlanacak. Öğrencilerin amatör takım maçlarında hakem ve yardımcı hakem olarak görev almalarının sağlanmasıyla öğrencilerimizin teori bilgiden pratiğe geçişi hızlanacak. Her kademede milli antrenörlerin yanında uygulamalı eğitim imkânının sağlanması da öğrencilerimizin tecrübelerini çok kısa sürede arttıracak.

BURS VERİLECEK

Öğrencilere burs verilmesi ve sporla ilgili yükseköğretime devam etmeleri halinde burslarının devam etmesi de öğrencilerimiz için önemli bir kazanç. Öğrenci ve öğretmenlerin yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerine katılmalarının sağlanması da öğrenci ve öğretmenlerimizin gelişimi için de önemli. Yükseköğretime devam etmeyen mezunların imkanlar ölçüsünde TFF bünyesinde istihdamına öncelik verilmesi de bizler için önemli bir gelişme. MEB ve Türkiye Futbol Federasyonu olarak çocuklarımız ve gençlerimiz için el ele vererek attığımız bu adımla inanıyorum ki gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip, bağımsız ve bilimsel düşünme gücüne haiz, sosyal sanatsal ve sportif alanlarda temayüz etmiş, insana ve topluma saygılı, başarılı ve sağlıklı nesiller yetiştirme çabalarımıza çok değerli katkılar yapacak bir süreci başlattık. Bu işbirliğinin gerek protokol tarafı bakanlıklarımıza, gerekse topluma faydalı ve yararlı olmasını diliyorum."