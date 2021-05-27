Hagb Nedir? Hagb Şartları Nelerdir? Kararı Kaç Yıl Sürer?

Hagb, bazı ceza davalarında hükmün açıklanmasının geride bırakılması anlamına gelmektedir. Dolayısı ile ceza mahkemesi kanununa göre bazı suçlarda ceza ertelemesi yapılmaktadır.

Hagb Nedir?

Ceza mahkemesi kanununa göre bazı suçlarda cezalar ertelenebilir. Bunun da çeşitleri vardır. Özellikle ertelenen cezalara göre suçu işleyen kişi gözetim altında tutulur. Bu süreç boyunca da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir. Mahkemelerde sanıkların da işledikleri çeşitli suçlardan dolayı yargılamaları yapılır. Bu yargılamaların ardından ise hükmedilen cezalar eğer 2 yıldan daha az bir sürede olur ise hapis ve ya para cezası da verilir.

Bu durumda mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verilebilir. Özellikle hükmün açıklanmasının geri bırakılması durumunda sanıklara verilmiş olan bu cezaların bir süre sonunda sonuca bağlanmaması, denetim sürecinde ise sanığın başka bir suç işlememesi ve verilen yükümlülüğe uygun davranması halinde bu ceza durumu da ortadan kalkabilir.

Sanığın cezasının ertelenmesi durumunda mahkeme kararları hukuki sonuçlar doğurur. Hagb kararı aslında sanıklar için ikinci bir şans verilmesi durumu olarak bilinmektedir. Bu durumdaki kişilerin özel yaşamı, iş hayatı ve medeni durumu ile ilgili herhangi bir kısıtlama getirilmez.

HAGB Şartları Nelerdir?

Bazı ceza davalarında sanık için verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması durumunun da bazı şartları bulunur. Sanıklara ikinci bir şans verilmesi anlamına gelen Hagb için bazı şartlar yerine getirilmektedir. Özellikle de ceza mahkemesi kanunu doğrultusunda sanık mutlaka tüm şartları yerine getirmelidir. Aksi takdirde hakimin hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı alma yetkisi de bulunmaz. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile ilgili şartlar şu şekilde sıralanabilir;

Sanıklar için hükmün açıklanmasının geri bırakılması için sanıklar 2 yıldan daha az bir ceza almış olmalılar.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması durumunda sanık önceden herhangi bir suçtan dolayı mahkumiyet almamalıdır. Sanığın önceden aldığı bir ceza var ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı da verilmez.

Suçtan dolayı mağdur olan kişiler var ise ve kamu zararı ortaya çıkması durumunda tüm zararların giderilmesi gerekir.

Mahkeme sanığın tekrar bir suç işlemeyeceği konusunda kesin bir karar varmalıdır.

Kararı Kaç Yıl Sürer?

Bazı davalarda hakimin kararı doğrultusunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir.

Özellikle CMK madde 231 doğrultusunda oluşturulan hükmün açıklanmasının geri bırakılması durumunda sanık için ikinci bir şans ortaya çıkar. Buna göre sanığın suç işlediğine dair bir hüküm verilmezken suça ilişkin ceza da özel olarak ve şartlı ertelenir. Bu erteleme ise 5 yıl boyunca sürmektedir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı kapsamında 5 yıllık bir denetim süresi belirlenir. Sanık ise bu süre boyunca herhangi kasıtlı bir suç işlemelidir. Bunun yanı sıra sanık böyle bir suçun içerisinde de bulunmamalıdır.

Hagb Kararı Sabıka Kaydına İşlenir mi?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı e-devlet'te, savcılıklarda ve adli sicil sorgulamalarında görülmemektedir. Tüm bu kararlar özel ve ayrı bir arşivleme sisteminde kayıt altına alınmaktadır.

Sadece hakim ve cumhuriyet savcıları tarafından görüntülenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı sadece soruşturma ve kovuşturmalar ile alakalı olarak kayıt altında tutulurlar. Ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılması için sanık ve sanık avukatının da mutlaka rızasının alınması önem taşımaktadır. Bu nedenle Hagb konusunda sanığın rıza gösterip göstermediği de sorulur.