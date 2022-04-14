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Haftasonu nasıl yazılır? TDK'ya göre hafta sonu yazılışı

#TDK#Haftasonu Nasıl Yazılır#Hafta Sonu Yazımı
Haftasonu nasıl yazılır TDKya göre hafta sonu yazılışı

Hafta sonu kelimesi, günlük hayatta bazen yanlış yazılabiliyor. Bu yüzden kelimenin doğru yazılışı da araştırılıyor. Peki haftasonu nasıl yazılır? TDK'ya göre hafta sonu yazılışı

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Bazı kelimelerin yazılışı karıştırılabilyor veya yanlış yazılabiliyor. Hafta sonu kelimesi de bunlardan biri. Kelimenin doğru yazılışı merak edenler, internette araştırma yapıyor. Peki haftasonu nasıl yazılır? TDK'ya göre hafta sonu bitişik mi ayrı mı yazılır?

Haftasonu nasıl yazılır?

TDK'ya göre hafta sonu kelimesi, ayrı yazılan kelimelerden biri. Yani 'haftasonu' şeklinde bitişik yazılması yanlış kullanımdır.

Kelimenin cümle içerisindeki kullanımlarına dair örnek vermek gerekirse;

"Bu hafta sonu neler yapacaksın?" (Doğru kullanım)

"Bu haftasonu sinemaya gitmek istiyoruz" (Yanlış kullanım)

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#TDK#Haftasonu Nasıl Yazılır#Hafta Sonu Yazımı

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