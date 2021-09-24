Haftanın Günleri Nelerdir Ve Hangileridir? Sırasıyla Haftanın Günleri

Haberin Devamı

Bir hafta 7 gündür ve hafta üzerinden de aylar ile beraber yıllar oluşur. Bu doğrultuda bir yıl içerisinde 12 ay üzerinden isimler verilirken, aynı zamanda hafta üzerinden de günler için sırasıyla isimler ön plana çıkar.

Haftanın Günleri Nelerdir ve Hangileridir?

Özellikle öğrencilerin bilmesi ve öğrenmesi gereken zaman içerisinde haftanın günleri gelmektedir. Bir hafta içerisinde 7 ayrı gün bulunur ve bunlar hafta içi ile hafta sonu şeklinde ayrılır. Dünya çapında ortak olarak kullanılan günlerin 5 günü hafta içi geriye kalan 2 gün ise hafta sonu olarak ifade edilmektedir. Bu doğru da hafta içi yani çalışma günleri pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma olarak öne çıkıyor. Hafta sonu ise Cumartesi ve Pazar olarak ifade edilmektedir.

Sırasıyla Haftanın Günleri

Haftanın günlerini bilmek ile beraber özellikle sırası ile öğrenmek büyük bir öneme sahiptir. Özellikle öğrenciler için mutlaka ilk öğrenilmesi gereken konular arasında yer alıyor. Bu bağlamda sıra ile ele alındığı vakit haftanın günlerini şu şekilde ifade etmek mümkün;

- Pazartesi

- Salı

- Çarşamba

- Perşembe

- Cuma

- Cumartesi

- Pazar

Haberin Devamı

Yukarıda görüldüğü gibi sırasıyla haftanın başlangıcı Pazartesi olarak öne çıkıyor. Daha sonra sırası ile giden günler pazar günü sona ermektedir. Yani haftanın son günü pazardır. Bir hafta bu şekilde kendini tekrar ederek sırasıyla gerçekleşir. Böylece okullar ya da iş ile beraber pek çok durum pazartesi ile başlar. Hafta sonu ise hem çalışanların hem de öğrencilerin dinlenme günü olarak belirlenmiştir.