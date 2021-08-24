Haftada Kaç Gün Spor Yapılmalı? Spor Salonuna Kaç Gün Gidilmeli?

Düzenli fiziksel aktivite, toplumumuzun en yaygın sağlık sorunlarının çoğunu önlemeye yardımcı olmak için yeterlidir. Bu yüzden hafta içerisinde en az üç gün spora en az 45 dakika zaman ayırmak gerekmektedir.

Haftada Kaç Gün Spor Yapılmalı?

Genel olarak uzmanlar, haftada en az 150 dakika orta düzeyde fiziksel aktivite yapılması gerektiğini tahmin ediyor. Bu, günde yaklaşık 20 ila 25 dakika spor yapmak anlamına gelir. Ayrıca;

Haftada en az 150 ila 300 dakika orta yoğunlukta aerobik fiziksel aktivite,

Bunun yerine haftada 75 ila 150 dakika şiddetli yoğunlukta aerobik fiziksel aktivite,

Ek sağlık yararları elde etmek için 300 dakikadan fazla fiziksel aktiviteye katılım,

Haftada 2 ya da daha fazla gün, tüm büyük kas gruplarını içeren, orta ya da daha yüksek yoğunlukta kas güçlendirici aktiviteler yapmak tavsiye ediliyor.

Artık hareketsiz bir yaşam tarzıyla bağlantılı riskleri telafi etmek için fiziksel aktivitemizi önemli ölçüde artırmamız gerektiğini anlıyoruz. Her halükarda günlük düzenli bir uygulama olarak önerilen yürüyüşün yanı sıra, gerçek yoğun fiziksel aktivite yapmak oldukça faydalıdır. Spor bisikleti, fitness (vücut geliştirme, çapraz antrenman), koşma ya da yüzme, grup sporları, dövüş sporları: yoğun ya da orta derecede yoğun fiziksel aktivitelere örnektir.

Ancak, her gün spor yapmayı taahhüt etmek tam olarak gerekli değildir. Gerçekten de, çok daha yoğun egzersizler yaparak, daha kısa sürelerde benzer sağlık yararları elde etmek mümkündür. Genel olarak, fiziksel aktivite ne kadar yoğun olursa, uygulama süresi o kadar kısaltılabilir. Özetle, insanların spor yaparak daha fazla zaman geçirmeleri kesinlikle faydalıdır. Günde bir saate yaklaşan süreler için orta dereceli aktiviteler ya da daha kısa süreler için daha yoğun ve sürekli aktiviteler uygundur.

Spor Salonuna Kaç Gün Gidilmeli?

Bir fitness tutkunu değilseniz, muhtemelen sağlık ve fitness hedeflerinize ulaşmak için spor salonunda mümkün olduğunca az zaman harcamak istersiniz. Haftada dört ya da beş kez antrenman yapmak idealdir. Ancak yoğun iş hayatı, yasaklar ya da sorumluluklardan dolayı zaman bulamıyorsanız haftanın 3 günü spor salonuna gitmeyi ihmal etmeyin.

Bazı insanlar, zamanı akıllıca kullanırsanız yarım saatte etkili ve verimli bir antrenman yapabilirsiniz. Gerçek bir ilerleme kaydetmek istiyorsanız 45 dakika ideal bir süredir. 10 dakika vücudunuzu ısınma ve harekete geçirme, 20 dakika ağırlık çalışması ve geri kalan sürede soğuma ve esneme çalışmaları uzmanlar tarafından önerilmektedir. Bununla birlikte, yarım saatlik antrenmanlar, kondisyon seansları ya da interval antrenmanları için faydalı olabilir.

Kaslarınıza iyileşmek için zaman vermezseniz, eklemlerinizi ve tendonlarınızı aşırı yükleyeceksiniz ağrıya neden olabilir. Hatta daha kötüsü tendinit gibi bir yaralanmaya neden olabilirsiniz. Bununla birlikte, her seferinde farklı vücut bölümlerini çalıştırmalısınız. İyi dengelenmiş bir egzersiz rejimi, ağırlık çalışması ve kardiyovasküler (aerobik ve anaerobik) çalışmanın bir karışımını içermelidir.

Uyku ve Egzersiz Düzeninin Önemi

Uyku düzeniniz de egzersizleriniz için oldukça önemlidir. Düzenli antrenman yapan ve spora giden insanların günlük en az sekiz saat uyuması gerekmektedir. Gün boyunca antrenman yaptıktan sonra vücut güçlenir. Yağ yakar ve uyurken hasarlı kas dokusunu yeniden oluşturur. Yani yeterince uyumazsanız, kendinizi dezavantajlı duruma sokarsınız. Böylece antrenmanlarınız zarar görür ve antrenman yapmak için yeterli enerjiniz kalmaz.