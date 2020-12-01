Hafta sonu yapılacak ALES ertelendi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), daha önce sınav takviminde yer alan bazı sınavların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. ÖSYM, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanlığımızın COVID-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelendi. Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, COVID-19 salgını sürecinde konuyla ilgili alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığı'nın görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacak."

'SINAVLARIN TARİHİ SALGININ SEYRİNE GÖRE BELLİ OLACAK'

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelendi. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacak" dedi.