Hafta içi nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Hafta içi kelimesinin doğru yazımı..

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Dilbilgisi üzerinden ele alındığı vakit hafta içi kelimesinin ayrı ya da bitişik yazılıp yazılmadığı önemlidir. Yazım hatası gerçekleştirmek için Türk Dil Kurumu verileri üzerinden bilgiler ele alınmalıdır.



Hafta İçi Nasıl Yazılır?



Bu kelimenin doğru şekilde yazımı, ‘Hafta içi’ biçiminde öne çıkıyor. Yani ayrı şekilde yazılmalı ve anlamı üzerinden değerlendirilmelidir. Adından da anlaşılacağı üzere bir hafta içerisindeki Cumartesi ve Pazar haricindeki günleri gösterir.



TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?



Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı vakit bu kelime ayrı şekilde yazılmaktadır.



Hafta içi (Doğru)



Haftaiçi (Yanlış)



Hafta İçi Kelimesinin Doğru Yazımı



Haftanın çalışma günlerini gösteren bu kelime yazım hatası yapılmaması için ayrı biçimde ele alınmalıdır. Bu şekilde cümle içerisinde ya da tek başına değerlendirilebilir