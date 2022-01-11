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Hafta içi nasıl yazılır? Hafta içi kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Hafta içi nasıl yazılır Hafta içi kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Hafta içi sözcüğünün yazılışı cep sözlükte ve TDK sayfasında bulunmaktadır. Günlük yaşamın içinde sıklıkla yapılan hatalardan biri olan yazım yanlışları, iletişimi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu kapsamda "hafta içi" kelimesinin doğru kullanımını önemlidir. Sizin için Hafta İçi nasıl yazılır? Hafta İçi kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı sorularının yanıtlarını derledik.

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 Türk Dil Kurumu, "hafta içi" sözcüğünün doğru yazımını resmi sitesinde paylaşmaktadır. Pazartesi gününden Cuma'ya kadar olan zaman dilimini kapsamakta olan hafta içi kelimesi, sık olarak kullanılmakta olan sözcükler arasında bulunuyor. 

 Hafta İçi Nasıl Yazılır? 

 Hafta içi kelimesinin doğru şekilde yazımının öğrenilmesi, ifade edilmek istenenin doğru şekilde aktarılması adına önemlidir. Bundan dolayı "hafta içi "kelimesinin doğru yazılması gerekmektedir. Bu doğrultuda "hafta içi " kelimesinin doğru yazılış şekli " hafta içi" şeklindedir. 

 Hafta İçi Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı? 

 Kelimenin TDK (Türk Dil Kurumu)'ya göre doğru yazımı "hafta içi" şeklinde olmalıdır. Buna doğrultuda; hafta içi sözcüğü ayrı yazılmalıdır. Sözcüğün cümle içerisinde doğru ve yanlış kullanımına göre aşağıda örnekler verilmektedir: 

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 - Haftaiçi her gün çalışmak kimi zaman çok yorucu olabiliyor. (YANLIŞ) 

 - Bu hafta içi arkadaşımla beraber yurt dışına seyahat etmeyi planlıyoruz. (DOĞRU) 

 - Bu ay okullar haftaiçi eğitim vermeyecekmiş. (YANLIŞ) 

 - Bu hafta içi katılmayı planladığım toplantıda önemli notlar edineceğime inanıyorum. (DOĞRU) 

 - Çalıştığım iş yeri bu haftaiçi tatil olacak. (YANLIŞ)

 

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