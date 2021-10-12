Hafriyat ne demek, ne anlama geliyor? Hafriyat kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Hafriyat kelimesi sık sık kullanılan kelimelerin arasında yer almaktadır. Hafriyat kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu’nun içerisinde yer almaktadır.

Hafriyat Kelimesinin Türk Dil Kurumu’na Göre Anlamı Nedir?

Kökeninin Arapça olduğu bilinen hafriyat kelimesi, gayeye uygun bir şekilde Türkçede çok fazla kullanılmaktadır. Öte yandan yazım hatası ile çok fazla kullanılabilen bir sözcük olduğunu da söylemek mümkün olmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakıldığında hafriyat kelimesinin anlamı şu şekilde olmaktadır:

Yapılabilecek olan kazı işlerinin bütününe hafriyat denilmektedir. Öte yandan inşaat sektörü veya pek çok farklı yol yapımı gibi işlemler için kazı çalışması şeklinde ifade etmek de mümkündür.

Hafriyat Kelimesinin Yazılışı Nasıldır?

Yazım hatası üstünden çok sık ele alınan kelimelerden biri de hafriyat kelimesidir. Bu sözcüğün Türk Dil Kurumu üstünden ise belirli bir doğru karşılığı bulunmaktadır.

Hafriyat (Doğru yazılışıdır.)

Harfiyat (Yanlış yazılışıdır.)