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Hafriyat nasıl yazılır? Hafriyat kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Hafriyat nasıl yazılır Hafriyat kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Genelde içerisindeki harflerin yer değişmesi ile beraber hafriyat kelimesi çok fazla yanlış yazım üzerinden kullanılır. Bu hatayı önleyebilmek için ise günümüzde Türk Dil Kurumu üzerinden doğru yazılışı öğrenilmektedir. Peki, hafriyat nasıl yazılır? Hafriyat kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı üzerine detayları derledik.

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  İnşaat konusunda gerekli malzemeler olarak öne çıkan hafriyat, bu sektörde yaygın olarak değerlendirilmektedir. Kullanılan kelime kapsamında ise çok fazla yazım hatasını öne çıktığını ifade etmek mümkün. Yapılan yazım hatası aynı zamanda doğal olarak okunuş hatasını da getirmektedir. 

 Hafriyat Nasıl Yazılır? 

 Türkçe üzerinden doğru şekilde yazılış hali hafriyat olarak öne çıkıyor. Yani burada eki sessiz harf bir araya geldiği zaman yerleri doğru şekilde yazılmalıdır. Çünkü genelde Yanlış yazım üzerinden ‘harfiyat’ biçiminde ele alınmaktadır. Bu hatayı yapmamak için mutlaka dikkatli bir şekilde yazmak ve aynı zamanda okumak gerekir. 

 Hafriyat Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Özellikle Türkçede sessiz harfler bir araya geldiği zaman bu konuda kelimeler karıştırılır. Harflerin yerleri karıştırılması ile beraber hem yazın hem de okunuşu üzerinden hatalar yapılmaktadır. Bu hataların önüne geçebilmek için ile Türk Dil Kurumu üzerinden bilgi elde edilir. Öne çıkan bu konudaki bilgiler doğrultusunda bu kelimenin şu şekilde doğru ve yanlış yazılışı vardır; 

 Harfiyat (Yanlış) 

 Hafriyat (Doğru) 

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 Öne çıkan bu yazılışları ve anlamı kapsamında cümle içerisinde ya da tek başına amaca uygun kullanılabilir.

 

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