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Hadise kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hadisenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Hadise#Eş Anlamlısı
Hadise kelimesinin eş anlamlısı nedir Hadisenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Hadise kelimesi bir sözcük olarak kullanılması ile beraber aynı zamanda isim şeklinde de ifade edilir. Özellikle kız çocukları için kullanılan bir isim olarak öne çıkar. Diğer yandan eş anlamlı bir karşılığı da olduğunu söylemek gerekir. Peki Hadise kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hadisenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) üzerine merak edilenler.

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Herhangi bir konu hakkında yaşanan olaylar Hadise olarak ifade edilmektedir. Suç ya da suça yakın bir olay şeklinde anlatmak mümkün. Bu doğrultuda Hadise kelimesi taşıdığı anlam ile beraber ayrıca bir eş anlamlı sözcüğü üzerinden de günlük yaşamda kullanılır. Böylece dili daha zengin hale getirmek suretiyle, arka arkaya gelecek cümleler düzgün biçimde değerlendirilir.

 Hadise Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Hadise kelimesinin eş anlamlısı ‘vukuat’ olarak ifade edilmektedir. Hem toplumsal hem de bireysel olarak yaşanan ve dikkat çeken bazı kötü olaylar Hadise olarak bilinir. Aynı anlam ile beraber bu vukuat kelimesi üzerinden değerlendirilir.

 Hadisenin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 Türk Dil Kurumu açısından Hadise kelimesinin eş anlamlı karşılığı vukuat olarak öne çıkmaktadır. Taşımış olduğu aynı anlam ile beraber bu kelime Hadise sözcüğüne karşılık olarak cümle içerisinde de rahatça kullanılabilir.

 ‘’Bu sene kaçıncı vukuatın oldu bilmiyorum.’’

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 ‘’Onun vukuatları saymakla bitmez.’’

 Bu şekilde olaylar üzerine taşıdığı anlam ile beraber yukarıdaki cümlelerde olduğu gibi değişik yerlerde kullanılabilir. Tabii isteğe bağlı olarak tek başına da kullanmak mümkün.

 

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