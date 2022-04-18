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Hadid Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Arapçada Hadid Kelimesinin Anlamı

Hadid Ne Demek, Ne Anlama Gelir Arapçada Hadid Kelimesinin Anlamı

İslami açıdan önemli bir yere sahip olması ile beraber, hadid kelimesi aynı zamanda kelime kökeni üzerinden öne çıkar. Peki hadid ne demek, ne anlama gelir? Arapçada hadid kelimesinin anlamı konusunda merak edilenler.

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 Kökeni Arapça olan hadid kelimesi, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir sözcüktür. Bu yönüyle önemli bir yere sahip olduğunu anlatmak mümkün. Böylece hem bir sure ve ayet üzerinde öne çıkar hem de kelime anlamı ile değerlendirilir. 

 Hadid Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Kelime anlamı açısından ele alındığı zaman hadid kelimesi Arapça üzerinden şu şekilde ifade edilir;

  - Demir 

 Genel olarak Arapçada günlük yaşamda yukarıda verilen kelime ile beraber önemli bir yer taşır. Tabii aynı zamanda Kur'an-ı Kerim üzerindeki anlamı ile birlikte - yine önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmek mümkün. 

 Arapçada Hadid Kelimesinin Anlamı 

 Merak edilen kelimelerden biri olarak hadid sözcük öne çıkıyor. Bu kelime Arapça üzerinden Türkçede karşılık olarak, ‘Demir’ anlamına sahiptir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim üzerinden de önemli bir yere sahip olduğunu söylemek mümkün. Bu doğrultuda Kur'an'ın 57. suresidir. Ayrıca 29 ayetten oluştuğunu söylemek mümkün. Böylece ayette geçen ve demir anlamına gelen hadid sözcüğü, bu yönüyle İslamiyet açısından öne çıkıyor. Aynı zamanda birçok farklı yazılı kaynak ve eserde de karşılaşılan kelimeler içerisinde yer almaktadır. Hem dini açıdan hem de kelime anlamı ile bu şekilde kullanılır.

 

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