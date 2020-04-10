Hacivat ile Karagöz koronavirüse karşı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Karagöz ve Kukla Oyunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin projesi kapsamında hazırlanan eğitici gölge oyunları, uzaktan eğitim sunulan TRT EBA TV'de yayınlanmaya başlandı. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Karagöz'ü tanıtmak amacıyla kurulan merkez, didaktik oyunlar hazırladı. Öğrencilerin Kovid-19 salgını konusunda bilinçlenmesini sağlayacak kamu spotlarının yanında, çocukları eğlendirirken düşündürecek gölge oyunlarını yazan hayali Nevzat Çiftçi'nin aynı zamanda oynattığı Hacivat ile Karagöz, TRT EBA TV'de 18 milyon öğrencinin evine konuk oluyor.

'KARAGÖZ VE HACİVAT'IN BAKIŞ AÇISIYLA BİLİNÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Merkezin Müdürü ve BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümü Ana Sanat Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Öztahtalı,derslerde, önce Hacivat'ın, perdenin esprili diliyle Karagöz'ü derse çağırdığını söyledi. Öztahtalı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunun yanında, geleneksel metinlerle ortaya konulan oyunlar biraz daha modernize edilerek, çocukların dünyasına hitap edebilecek yeni oyunlar yazıldı. Bunların çekimlerini tamamladık ve TRT EBA TV'ye gönderdik, yayınlanmaya başladı. Oyunlar genellikle öğrencilerin etkinlik saatlerinde yayınlanıyor. Derslerin başlangıç aşamalarında çocukların dikkatini biraz daha çekebilmeyi, onları eğlendirirken aynı zamanda Karagöz ve Hacivat'ın bakış açısıyla bilinçlendirmeyi de hedefliyoruz. Dünya çok ciddi bir küresel salgınla uğraşıyor. Karagöz ile Hacivat'ın bu salgına bakış açısını ve bununla ilgili çocuklar açısından alınabilecek tedbirlerin kodlarını, bilgilerini ekranda vermeye çalışıyoruz. Çocuklar Karagöz ve Hacivat arasındaki konuşmalardan dersler çıkarıyor. Bu oldukça akılda kalıcı. Program sadece çocukların değil anne ve babaların, öğretmenlerin de dikkatini çekti. Aldığımız geri bildirimlerden doğru yolda olduğumuzu öğrenebiliyoruz. Çekimler BUÜ Uzaktan Eğitim Merkezinde gerçekleşiyor. Çektiğimiz oyunlarda bir çerçeve belirledik. Oyunları stok olarak çekmeye devam ediyoruz."