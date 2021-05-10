Hacim Nedir Ve Ne İle Ölçülür? Hacim Hesaplama, Birimi Ve Formülü

Uluslararası sistemde hacim birimi metreküptür (m 3 ). Bununla birlikte, özellikle bir sıvının hacmi söz konusu olduğunda litre hala yaygın olarak kullanılmaktadır.

Hacim Nedir?

Hacim, geniş miktar olarak nitelendirilen bir miktardır. Bir cismin hacmi, cismin içerdiği madde miktarı ile orantılıdır. Bir sıvının hacmini ölçmek için, örneğin dereceli bir silindire dökülebilir ve sıvının serbest yüzeyinin oluşturduğu menüsküsün dibine karşılık gelen gösterge okunabilir.

Bir katının hacmini ölçmek için bir sıvıya daldırılabilir. Önce ve sonra sıvının yüksekliğinin okunması, katının hacmini çıkarmayı mümkün kılar.

Hacim, bir nesnenin veya bir maddenin kapladığı alana karşılık gelir. Basit şekiller için bir nesnenin hacmini hesaplamak mümkündür. Daha karmaşık şekiller için hesaplama zorlaşır, bu nedenle hacmin ölçülmesi gerekir. Hacim, bir nesnenin veya bir maddenin içerdiği maddenin kapladığı alanı temsil eder. Yeterli bir hacim okuması elde etmek için menüsküs dikkate alınmalıdır. Ancak malzemenin durumuna göre değişen tekniklerle hacim ölçümü yapılacaktır.

Hacim Ne ile Ölçülür?

Hacim, bir nesnenin veya bir maddenin içerdiği maddenin kapladığı alanı temsil eder. Yeterli bir hacim okuması elde etmek için menüsküs dikkate alınmalıdır. Ancak malzemenin durumuna göre değişen tekniklerle hacim ölçümü yapılacaktır.

İster bir kum havuzunu doldurmak olsun, ister silindirik bir delik kazmak olsun, bir hacim hesaplama ihtiyacıyla kesinlikle karşı karşıya kaldınız mı? Bunun için bir "hacim ölçümü" yapmanız gerekir. Bir küpün, paralel yüzlü, silindirin veya piramidin hacmini metre veya santimetre küp olarak hesaplamak için bazı adımları izlemek gerekir.

Nesnenin uzunluğunu ölçün. Metre cinsinden ölçmek pratik değilse, şimdilik santimetre cinsinden yapın. Nesnenin genişliğini ölçün. Uzunluğu cm olarak ölçtüyseniz, genişlik de cm olacaktır, bu bir tutarlılık meselesidir. Uzunluğu genişlikle çarpın. Böylece nesnenin bir birinci yüzeyi elde edilir.

Nesnenin yüksekliğini ölçün. Yukarıda bulunan alanı yükseklik ile çarpın. Bu size üç boyutlu veya kübik bir ölçüm verir. Gerekirse metreküp dönüştürün. Santimetre küpü metreküp'e dönüştürmek için sonucu 1.000.000'e bölün.

Hacim Hesaplama, Birimi ve Formülü Nedir?

Uluslararası ölçü birimleri sistemindeki hacim ölçü biriminin (bir cismin kapladığı alan) metreküp olduğunu ve eşit uzunlukta kenarlara sahip bir küpün çevrelediği hacme karşılık geldiğini hatırlıyoruz. Küpün hacmi, bir tarafın uzunluğunun üçüncüye (dolayısıyla küpün) yükseltilmesiyle elde edilir.

Bu nedenle, kenarı bir metreye eşit olan bir küpün hacmi bir metreküp (1m x 1m x 1m = 1m3 ) iken, kenarı iki metreye eşit olan bir küpün hacmi sekiz metreküptür (2m x 2m) x 2m = 8m3 ). Şimdi aynı işlemleri bir desimetre (10 cm veya 0.1 m) eşit kenarlı bir küp için yapmaya çalışalım.

Katları ve alt katları ile litre, ağırlık değil, hacim ölçü birimlerinin çoğundan birini temsil eder. Bu iki fiziksel miktarı (ağırlık ve hacim) ilişkilendiren değere ise yoğunluk denir. Yoğunluk ve hacim birbiriyle ilişkilidir. Katları ve alt katları ile litre, ağırlık değil, hacim ölçü birimlerinin çoğundan birini temsil eder. Bu iki fiziksel miktarı (ağırlık ve hacim) ilişkilendiren değere yoğunluk denir.

Son olarak farklı özelliklere ve biçime sahip olan nesnelerin hacimlerinin ölçümü için farklı formüllerin kullanılması gerektiğini unutmamak gerekir. En çok kullanılanlar ise metreküp ve bunun katları olduğunu da unutmamak önemlidir.