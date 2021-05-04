Habitat Nedir? Coğrafya'da Habitatın Kısaca Anlamı

Habitat, bir türe, hayvana veya bitkiye özgü yaşam yeridir. Coğrafyada, habitat terimi daha kesin olarak insan yerleşimlerinin organizasyon biçimini belirtir.

Habitat Nedir?

Uzaya insan müdahalesinin bir göstergesi ve mahrem ve ev içi bölgelerin veya yerlerin fiziksel inşasının bir unsuru olan habitat, kültürel alanlar, dönemler, mimariler veya gruplar ne olursa olsun, insan toplumlarının incelenmesinin temel bir nesnesidir.

Sosyal ve beşeri bilimlerin disiplinlerinin çoğu mantıksal olarak habitatla ilgileniyorsa, bu terimin kullanımı kesin olmaktan uzaktır. Çalışma ve somut araştırma kavramı, kavramı veya nesnesi olarak habitat, doğası gereği çok anlamlıdır. Genellikle konut, mesken veya yaşam ortamı ile eşanlamlı olarak kullanılır.

Coğrafyada Habitatın Kısaca Anlamı Nedir?

Coğrafyada habitat, belirli bir alandaki konutların organizasyonu olarak tanımlanabilir. Bekleme birden onların yaşam alanlarını oluşturan boşluk, bunu işgal bireyleri ve grupları var hayat uygulamaları düzenlemek üzere aktörlerin yeteneğini belirtir. Barınma sorunu, habitat sorununu tüketmez, ama onun bir parçasıdır. Evsiz yaşam alanları vardır.

Habitat, Fransa'da kalıcı değişikliklerin nesnesidir ve bazen paradoksal olan karmaşık fenomenler gözlemlenebilir. Her şeyden önce, yerleşim alanlarının kentsel eteklerde ve kırsalın çevresindeki kırsal alanlarda yayılması, genelleştirilmiş bir gevşeme olgusunu yansıtır. Ancak bazen, BIMBY mantığına göre merkezlerin veya merkezlerin yoğunlaştırılması, kentsel yoğunlaşma türlerine göre değişkenlik gösterir.

İnsan Varlığı İçin Habitatın Önemi Nedir?

İnsan coğrafyası, insanı çevresiyle ilişkilendiren ilişkilerle ilgili sorular etrafında inşa edilmiştir ve çok erken bir zamanda yaşam alanını ve özellikle de kırsal habitatın ayrıcalıklı çalışma nesnelerinden biri olarak bütünleşmiştir. Geçen yüzyılın ortalarına kadar habitatın coğrafyası, coğrafi alanın tamamı içinde oluşturulmuş bir alt disiplin olarak bile ortaya çıkabilirdi. Bununla birlikte, habitatla ilgili coğrafi yaklaşımlar, anlam çeşitliliğinden kaçınılmamıştır.

Habitatın insancıllaştırılmış bir ortamı temsil ettiği ve bir mekan organizasyonu ve onun farklı yerleşim biçimleri olarak anlaşıldığı Max Sorre tanımını gerçekten nasıl ilişkilendirebiliriz. Coğrafyacıların yaşam alanlarına olan ilgisinin ortaya çıkışını ancak son zamanlarda, bunun kendi başına sosyal bir mesele haline geldiği ve kentsel coğrafyacıları yeni teorik ve pratik pozisyonlara çağırdığı bir zamanda görüyoruz.

Habitat ve Coğrafya Arasındaki İlişki Nedir?

Coğrafya için bu çok önemli dönem aynı zamanda son dönemdeki tematik gelişmeleri ölçmeyi de mümkün kılıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın sonu, disiplinin akademik, kurumsal ve entelektüel örgütlenmesini kalıcı olarak belirledi. Yaklaşımımız bu molayı hesaba katıyor. Bu nedenle, yüzyılın ilk yarısında, yaklaşımlar hala kırsalcı ve bölgeci bir coğrafyanın izlediği çerçevelere uymaktadır.

Fiili olarak, habitat ve barınma sorunu, giderek çeşitli temalara ayrılan bir coğrafyanın tam bir bileşeni olarak kaybolarak, kentsel sorunla daha radikal bir şekilde bütünleştirilecektir. Konut, çeşitli alanlarda geniş çapta tartışılan karmaşık bir kavramdır. Ekolojide habitat, bir hayvan veya bitki türünün doğal yaşam ortamını ifade eder.

İnsan coğrafyasında habitat, insan tarafından konut işlevleri için mekanın işgal şeklini belirler. Aynı zamanda tüm konut koşullarına da uzanır. Habitat aslında ikametgah veya konuttan daha fazlasını içerir. Orada dolaştığı, orada çalıştığı, orada ağırlandığı, orada yemek yediği ve dinlendiği, tek tek uğrak yeri olduğu tüm alandır. Bu anlamda konut hem kentleşme hem de arazi kullanım planlaması ve mimarisiyle ilgilidir.

Daha ayrıntılı bir tanım, habitatı yararlı nesnelerin, topluluk ve özelin dengeli bir toplamı, herkesin yaşamının doğal gelişimi için uyumlu bir çerçeve, bireysel ve kolektif umutların tam anlamıyla gerçekleştirilmesine olanak tanıyan bir ortam olarak tanımlar.