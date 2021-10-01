H2So4 (Sülfürik Asit) nedir, asit mi baz mı ve kuvvetli asit midir? Yaygın adı nedir ve suda çözünür mü

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Çözelti içerisinde hidrojen iyonu artıran maddeler ait olarak isimlendirilmektedir. Turnusol kağıdını maviden kırmızıya çevirmeleriyle kolaylıkla ayırt edilebilirler.



H2SO4 (Sülfürik asit) Nedir?



Kimyasal gösterimi H2SO4 olan sülfürik asit, güçlü nitelikleriyle tanınan bir mineral asididir. Keşfinin 8. yüzyılda bir simyacı tarafından yapıldığı bilinmektedir. Renksiz ve yoğunluğu yüksek bir asittir. Ayrıca aşındırıcı özelliği de oldukça yüksektir.



H2SO4 Asit mi Baz mı ve Kuvvetli Asit midir?



Sülfürik asit, oldukça kuvvetli bir mineral asididir. Güçlü aşındırıcı özelliğinin sebebi iç yapısında bulunan dehidrasyon özelliğidir. H2SO4, sülfürik asidin üretimi sanayide değme ve ya kurşun odalar tekniği ile yapılmaktadır.



H2SO4 Yaygın Adı Nedir?



Kimyasal açılımı H2S04 olan sülfürik asidin halk arasındaki adı zaç yağıdır. Oldukça kuvvetli bir ait olan zaç yağı sağlık açısından da tehlike arz etmektedir. Buna göre, sülfürik asidin gözle temas etmesi önlenmelidir. Ayrıca ciltle doğrudan temas ettiği takdirde de temel yanıklara sebebiyet vermektedir.



Sülfürik Asit Suda Çözünür mü?



Sülfürik asit, özellikleri bakımından suya oldukça yakın kabul edilmektedir. Ayrıca, suda her konsantrasyon içinde çözünebilme özelliğine sahiptir. Bu asit, suda çözündüğünde çok yüksek bir ısı ortaya çıkmaktadır. Halk arasında zaç yağı ve akü asidi olarak bilinen sülfürik asit, elektriği de iletmektedir. Bu asit; patlayıcı yapımı, ilaçlama ve petrol arıtım işlerinde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Şeker ile tepkimeye girdiğindeyse siyah küle benzer bir renk oluşturmaktadır.