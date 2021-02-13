H Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? H Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı, Şartları Ve Harç Fiyatı (2020)

H sınıfı ehliyet olarak da bilinen engelli ehliyeti, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yürürlükten kalkmış bulunuyor. Bu ehliyete sahip olan kişiler, engelli araçlarını kullanabiliyordu.

H Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı Kaçtır?

H sınıfı ehliyete başvurmanız için öncelikle 18 yaş sınırını geçmiş olmanız gerekir. Bu ehliyeti almak isteyenlerin en az ilkokul mezunu olması gerekiyor. H sınıfı sürücü belgesi alacak adaylar için direksiyon sınavları da MEB tarafından ve ya sürücü kursu tarafından özel tahsis edilmiş engelli sınıfı bir araç ile yapılması gerekiyor. Daha farklı durumlar var ise, uzman ekip tarafından yazılı sınav ve direksiyon sınavına tabii tutuluyor.

H Sınıfı Ehliyet Şartları ve Harç Fiyatı (2020)

H sınıfı ehliyet, yeni yapılan düzenlemelere göre A ya da B sınıfı ehliyet olacağı için sürücü kurslarına gidecek talimatlara göre işlem yapılır. Bu kişiler sürücü kursuna başvurduktan sonra yazılı sınava ve direksiyon sınavına girmelidir. H sınıfı ehliyet sahibi olabilmek için 17 yaşını doldurmuş olmak ve en az ilkokul mezunu olmak gerekir. Ehliyet için, sağlık kurumlarından H sınıfı sürücü olabilir raporu alabilmesi ve sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydına sahip olmaması gerekir.

H Sınıfı Ehliyet Kalktı mı?

H sınıfı ehliyet, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldı. Resmi Gazetede yayınlanmış olan Kara yolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında sürücülere verilen ehliyet sınıflarında çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Yapılan bu düzenlemelere göre bundan sonra H sınıfı ehliyet alan kişiler A ve B sınıfı sürücü ehliyeti alıyor. Bu ayrımın nasıl yapılacağı ise sağlık raporuna göre belirleniyor. Engel durumuna göre engelli vatandaşlar, uygun buldukları gruptan ehliyet alma imkanına sahip oluyor. Alınacak sağlık raporları, trafik şube müdürlüğü ve sürücü kurslarına iletilerek sınıflar arası geçiş sağlanabiliyor.

Engellilere ÖTV İndirimi

ÖTV 2 sayılı liste uygulama genel tebliğin göre 01.01.2016 tarihinden itibaren “H” sınıfı sürücü belgesinin yerine karayolları trafik yönetmeliğine göre engellilere verilecek sürücü belgesine bakılacaktır. Buna göre yeni sürücü belgesi sınıfları dikkate alınacaktır. 90'ın altındaki ortopedik engellilerin ÖTV indiriminden yararlanabilmeleri için engellilere özel sürücü belgesi sunulması şarttır. H sınıfı ehliyet kalksa da bu şart kalmadı. B kodlu sürücü belgesi ile gerekli kontroller sağlanıyor.