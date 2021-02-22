Güzele Bakmak Sevaptır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Güzele bakmak sevaptır atasözü bir insanın Allah'ın yarattığı şeylere bakması, onları güzel görmesi, sevmesinin sevap olduğunu, Allah'ın her yarattığının en güzel olduğunu anlatmaktadır.

Güzele Bakmak Sevaptır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Güzele bakmak sevaptır atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır: İnsan, Allah'ın yarattığı şeylere hayranlık besleyerek bakar. Allah'ın ne kadar güzel şeyler yarattığını görür ve bunlara tanık olur. Onun ne kadar büyük olduğunu düşünür. Eğer güzele bakarak Allah'ı hatırlıyor isek, o bize Allah'ı andırıyorsa en güzel odur ve sevaptır.

Güzele Bakmak Sevaptır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu atasözünün cümle içinde kullanımına şu şekilde örnek verebiliriz: Allah'ın yarattığı her şey en hayırlıdır, en güzeldir ve hatta atalarımız bununla ilgili güzele bakmak sevaptır diyerek Allah'ın her yarattığının güzel olduğunu belirtmiştir.