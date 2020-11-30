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Üniversite Bölümleri
Haber Giriş: 30.11.2020 - 03:51 | Son Güncelleme:

Güzel Sanatlar Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

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Güzel Sanatlar Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
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Sözel okuyan öğrencilerin en sık tercih ettiği bölümlerin başında Güzel Sanatlar geliyor. Resim, müzik, heykel gibi birçok sanatı bünyesinde barındıran Güzel Sanatlar Fakültelerinde iletişim ve medya gibi bölümler de yer almaktadır. Güzel Sanatlar bölümünde hangi dersler var? Bölümden mezun olanlar nerelerde çalışabilir? Sizin için ayrıntılı bir şekilde derledik.

Özel üniversiteler dışında İstanbul'da 4, İzmir'de 5 ve Ankara'da 2 Güzel Sanatlar Fakültesi bulunmaktadır. Bu fakültelerde resim, heykel ve müzik dışında birçok bölüm yer alıyor. Bu bölümler, grafik, seramik, fotoğraf, geleneksel Türk sanatları, endüstri ürünleri tasarımı, tekstil ve iç mimarlıktır.

 Güzel Sanatlar Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

 Güzel Sanatlar Bölümünde dersler teorik ve uygulamalı olarak ikiye ayrılmaktadır. Birçok sanatı kapsayan bu bölümde uygulamalı dersler ağırlıktadır. Örneğin resim okuyan öğrenciler ilk yıl sanat akımlarını ve resim tekniklerinin teorisini öğrenir. Daha sonraki dönemlerde ise kağıt ve tuval üzerinde bol bol pratik yaparlar.

 Güzel Sanatlar Nedir?

 Güzel Sanatlar, toplam beş sanat türünden oluşur. Bunlar sırasıyla şiir, resim, heykel, müzik ve mimarlıktır. Son yıllarda Güzel Sanatlar fakültesinde birçok yeni bölüm açılmıştır. Bu bölümlerden bazıları özel üniversitelerde açılan fotoğraf, grafik, senaryo ve seramiktir.

 Güzel Sanatlar Bölümünün Amacı Nedir?

 Güzel Sanatlar Bölümünün amacı, özgün eserler üreten sanatçılar yetiştirmektir. Bu bölümden mezun olanlar ülkemizde resim, edebiyat, fotoğraf ve heykel gibi sanatların gelişmesine katkıda bulunurlar. Ürettikleri eserler ile Türkiye'yi yurt dışında temsil ederler.

 Güzel Sanatlar Mezunu Ne İş Yapar?

 Güzel Sanatlar mezunu okuduğu bölüme ve kendini geliştirdiği alana göre farklı birçok işte çalışabilir. Sanat galerileri ve müzelerde yöneticilik yapabilirler, televizyon ve dizi projelerinde danışman olabilirler. Bunun dışında senaristlik, fotoğrafçılık, sanat yönetmenliği ve editörlük de yapabilecekleri meslekler arasında yer alıyor.

 Güzel Sanatlar Kaç Yıllıktır?

 Güzel Sanatlar Bölümü 4 yılık bir lisans programıdır. Bazı üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesinde yer alan Giyim Üretim Teknolojisi ve Mimari Dekoratif Sanatlar bölümleri ise 2 yıllıktır.

 Güzel Sanatlar Okumak İçin Ne Gereklidir?

 Güzel Sanatlar okumak için önce YGS sınavına girmek gerekiyor. Bu sınavda barajı aşanlar daha sonra yetenek sınavına girmelidir. Yetenek sınavını da geçen öğrenciler aldıkları puana göre tercih yapabilirler.

 Güzel Sanatlar Öğretimi İngilizce midir?

 Güzel Sanatlar bölümünün öğretim dili Türkçedir.

 Güzel Sanatlar Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

 Güzel Sanatlar Fakültesinin oyunculuk, resim ve iletişim gibi bölümleri sözel puan ile öğrenci almaktadır. Mimarlık gibi belli başlı bölümler içinse öğrencilerin eşit ağırlık ve sayısal puanlarına bakılır.

 Güzel Sanatlar Bölümü Dersleri Nelerdir?

  1. ve 2. Dönem Dersleri

 Resim Eğitimi

 Mesleki Teknolojisi

 Genel Sanat Tarihi

 Görsel Anlatım Teknikleri

 Tasarım Tarihi ve Kültürü

3.ve 4. Dönem Dersleri

 Plastik Sanat Öğeleri ve İlkeleri

 Temel Fotoğrafçılık

 Mitoloji ve İkonografi

 Sanat Sosyolojisi

 Sanat Tarihi

5.ve 6. Dönem Dersleri

 Sanat Eseri Analizi

 Güncel Sanat

 Görsel İletişim

 Dijital Baskı Teknikleri

 Çağdaş Resim Sanatı

7.ve 8. Dönem Dersleri

 Tasarım Yöntemleri

 Temel İletişim Kuramları

 Sanat Psikolojisi

 Sanat Felsefesi

 Popüler Kültür İncelemeleri

 Güzel Sanatlar Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

 Güzel Sanatlar birçok branşı ve sanatı kapsadığı için iş imkanları oldukça geniştir. Bu bölümden mezun olanlar, sinema sektöründe, belgesel film yönetmeni, senarist, set fotoğrafçısı, senaryo danışmanı, prodüksiyon amiri olabilirler. Diğer meslekler ise şu şekilde sıralanabilir:

 Resim öğretmeni

 Heykeltıraş

 Müzisyen

 Sanat okullarında eğitmen

 Müze müdürü

 Sanat galerisi sorumlusu

 Çevirmen

 Editör

 Redaktör

 Reklam yazarı ve sanat yönetmeni

 Görsel sanatlar öğretmeni

 Grafik tasarımcısı

 Sosyal medya uzmanı

 Art direktör

 Tiyatro eğitmeni

 Müzik öğretmeni

 Güzel Sanatlar Çalışma Alanları Nelerdir?

 Güzel sanatlar çalışma alanları şunlardır: Resim, Müzik, Edebiyat, Eğitim, Heykel, Tasarım.

 Güzel Sanatlar Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

 İstanbul'da Güzel Sanatlar bölümü olan üniversiteler:

 Mimar Sinan Üniversitesi

 Yıldız Teknik Üniversitesi

 Marmara Üniversitesi

 İzmir'de Güzel Sanatlar bölümü olan üniversiteler:

 Dokuz Eylül Üniversitesi

 Ekonomi Üniversitesi

 Diğer üniversiteler:

 Hacettepe Üniversitesi

 Afyon Kocatepe Üniversitesi

 İbrahim Çeçen Üniversitesi

 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

 Sıtkı Koçman Üniversitesi

 Uludağ Üniversitesi

 Namık Kemal Üniversitesi

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 Dumlupınar Üniversitesi

 Selçuklu Üniversitesi

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