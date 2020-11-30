Güzel Sanatlar Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Özel üniversiteler dışında İstanbul'da 4, İzmir'de 5 ve Ankara'da 2 Güzel Sanatlar Fakültesi bulunmaktadır. Bu fakültelerde resim, heykel ve müzik dışında birçok bölüm yer alıyor. Bu bölümler, grafik, seramik, fotoğraf, geleneksel Türk sanatları, endüstri ürünleri tasarımı, tekstil ve iç mimarlıktır.

Güzel Sanatlar Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Güzel Sanatlar Bölümünde dersler teorik ve uygulamalı olarak ikiye ayrılmaktadır. Birçok sanatı kapsayan bu bölümde uygulamalı dersler ağırlıktadır. Örneğin resim okuyan öğrenciler ilk yıl sanat akımlarını ve resim tekniklerinin teorisini öğrenir. Daha sonraki dönemlerde ise kağıt ve tuval üzerinde bol bol pratik yaparlar.

Güzel Sanatlar Nedir?

Güzel Sanatlar, toplam beş sanat türünden oluşur. Bunlar sırasıyla şiir, resim, heykel, müzik ve mimarlıktır. Son yıllarda Güzel Sanatlar fakültesinde birçok yeni bölüm açılmıştır. Bu bölümlerden bazıları özel üniversitelerde açılan fotoğraf, grafik, senaryo ve seramiktir.

Güzel Sanatlar Bölümünün Amacı Nedir?

Güzel Sanatlar Bölümünün amacı, özgün eserler üreten sanatçılar yetiştirmektir. Bu bölümden mezun olanlar ülkemizde resim, edebiyat, fotoğraf ve heykel gibi sanatların gelişmesine katkıda bulunurlar. Ürettikleri eserler ile Türkiye'yi yurt dışında temsil ederler.

Güzel Sanatlar Mezunu Ne İş Yapar?

Güzel Sanatlar mezunu okuduğu bölüme ve kendini geliştirdiği alana göre farklı birçok işte çalışabilir. Sanat galerileri ve müzelerde yöneticilik yapabilirler, televizyon ve dizi projelerinde danışman olabilirler. Bunun dışında senaristlik, fotoğrafçılık, sanat yönetmenliği ve editörlük de yapabilecekleri meslekler arasında yer alıyor.

Güzel Sanatlar Kaç Yıllıktır?

Güzel Sanatlar Bölümü 4 yılık bir lisans programıdır. Bazı üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesinde yer alan Giyim Üretim Teknolojisi ve Mimari Dekoratif Sanatlar bölümleri ise 2 yıllıktır.

Güzel Sanatlar Okumak İçin Ne Gereklidir?

Güzel Sanatlar okumak için önce YGS sınavına girmek gerekiyor. Bu sınavda barajı aşanlar daha sonra yetenek sınavına girmelidir. Yetenek sınavını da geçen öğrenciler aldıkları puana göre tercih yapabilirler.

Güzel Sanatlar Öğretimi İngilizce midir?

Güzel Sanatlar bölümünün öğretim dili Türkçedir.

Güzel Sanatlar Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Güzel Sanatlar Fakültesinin oyunculuk, resim ve iletişim gibi bölümleri sözel puan ile öğrenci almaktadır. Mimarlık gibi belli başlı bölümler içinse öğrencilerin eşit ağırlık ve sayısal puanlarına bakılır.

Güzel Sanatlar Bölümü Dersleri Nelerdir?

ve 2. Dönem Dersleri

Resim Eğitimi

Mesleki Teknolojisi

Genel Sanat Tarihi

Görsel Anlatım Teknikleri

Tasarım Tarihi ve Kültürü

3.ve 4. Dönem Dersleri

Plastik Sanat Öğeleri ve İlkeleri

Temel Fotoğrafçılık

Mitoloji ve İkonografi

Sanat Sosyolojisi

Sanat Tarihi

5.ve 6. Dönem Dersleri

Sanat Eseri Analizi

Güncel Sanat

Görsel İletişim

Dijital Baskı Teknikleri

Çağdaş Resim Sanatı

7.ve 8. Dönem Dersleri

Tasarım Yöntemleri

Temel İletişim Kuramları

Sanat Psikolojisi

Sanat Felsefesi

Popüler Kültür İncelemeleri

Güzel Sanatlar Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Güzel Sanatlar birçok branşı ve sanatı kapsadığı için iş imkanları oldukça geniştir. Bu bölümden mezun olanlar, sinema sektöründe, belgesel film yönetmeni, senarist, set fotoğrafçısı, senaryo danışmanı, prodüksiyon amiri olabilirler. Diğer meslekler ise şu şekilde sıralanabilir:

Resim öğretmeni

Heykeltıraş

Müzisyen

Sanat okullarında eğitmen

Müze müdürü

Sanat galerisi sorumlusu

Çevirmen

Editör

Redaktör

Reklam yazarı ve sanat yönetmeni

Görsel sanatlar öğretmeni

Grafik tasarımcısı

Sosyal medya uzmanı

Art direktör

Tiyatro eğitmeni

Müzik öğretmeni

Güzel Sanatlar Çalışma Alanları Nelerdir?

Güzel sanatlar çalışma alanları şunlardır: Resim, Müzik, Edebiyat, Eğitim, Heykel, Tasarım.

Güzel Sanatlar Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

İstanbul'da Güzel Sanatlar bölümü olan üniversiteler:

Mimar Sinan Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

İzmir'de Güzel Sanatlar bölümü olan üniversiteler:

Dokuz Eylül Üniversitesi

Ekonomi Üniversitesi

Diğer üniversiteler:

Hacettepe Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

İbrahim Çeçen Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Sıtkı Koçman Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dumlupınar Üniversitesi

Selçuklu Üniversitesi