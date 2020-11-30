Güzel Sanatlar Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
Sözel okuyan öğrencilerin en sık tercih ettiği bölümlerin başında Güzel Sanatlar geliyor. Resim, müzik, heykel gibi birçok sanatı bünyesinde barındıran Güzel Sanatlar Fakültelerinde iletişim ve medya gibi bölümler de yer almaktadır. Güzel Sanatlar bölümünde hangi dersler var? Bölümden mezun olanlar nerelerde çalışabilir? Sizin için ayrıntılı bir şekilde derledik.
Özel üniversiteler dışında İstanbul'da 4, İzmir'de 5 ve Ankara'da 2 Güzel Sanatlar Fakültesi bulunmaktadır. Bu fakültelerde resim, heykel ve müzik dışında birçok bölüm yer alıyor. Bu bölümler, grafik, seramik, fotoğraf, geleneksel Türk sanatları, endüstri ürünleri tasarımı, tekstil ve iç mimarlıktır.
Güzel Sanatlar Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi
Güzel Sanatlar Bölümünde dersler teorik ve uygulamalı olarak ikiye ayrılmaktadır. Birçok sanatı kapsayan bu bölümde uygulamalı dersler ağırlıktadır. Örneğin resim okuyan öğrenciler ilk yıl sanat akımlarını ve resim tekniklerinin teorisini öğrenir. Daha sonraki dönemlerde ise kağıt ve tuval üzerinde bol bol pratik yaparlar.
Güzel Sanatlar Nedir?
Güzel Sanatlar, toplam beş sanat türünden oluşur. Bunlar sırasıyla şiir, resim, heykel, müzik ve mimarlıktır. Son yıllarda Güzel Sanatlar fakültesinde birçok yeni bölüm açılmıştır. Bu bölümlerden bazıları özel üniversitelerde açılan fotoğraf, grafik, senaryo ve seramiktir.
Güzel Sanatlar Bölümünün Amacı Nedir?
Güzel Sanatlar Bölümünün amacı, özgün eserler üreten sanatçılar yetiştirmektir. Bu bölümden mezun olanlar ülkemizde resim, edebiyat, fotoğraf ve heykel gibi sanatların gelişmesine katkıda bulunurlar. Ürettikleri eserler ile Türkiye'yi yurt dışında temsil ederler.
Güzel Sanatlar Mezunu Ne İş Yapar?
Güzel Sanatlar mezunu okuduğu bölüme ve kendini geliştirdiği alana göre farklı birçok işte çalışabilir. Sanat galerileri ve müzelerde yöneticilik yapabilirler, televizyon ve dizi projelerinde danışman olabilirler. Bunun dışında senaristlik, fotoğrafçılık, sanat yönetmenliği ve editörlük de yapabilecekleri meslekler arasında yer alıyor.
Güzel Sanatlar Kaç Yıllıktır?
Güzel Sanatlar Bölümü 4 yılık bir lisans programıdır. Bazı üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesinde yer alan Giyim Üretim Teknolojisi ve Mimari Dekoratif Sanatlar bölümleri ise 2 yıllıktır.
Güzel Sanatlar Okumak İçin Ne Gereklidir?
Güzel Sanatlar okumak için önce YGS sınavına girmek gerekiyor. Bu sınavda barajı aşanlar daha sonra yetenek sınavına girmelidir. Yetenek sınavını da geçen öğrenciler aldıkları puana göre tercih yapabilirler.
Güzel Sanatlar Öğretimi İngilizce midir?
Güzel Sanatlar bölümünün öğretim dili Türkçedir.
Güzel Sanatlar Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?
Güzel Sanatlar Fakültesinin oyunculuk, resim ve iletişim gibi bölümleri sözel puan ile öğrenci almaktadır. Mimarlık gibi belli başlı bölümler içinse öğrencilerin eşit ağırlık ve sayısal puanlarına bakılır.
Güzel Sanatlar Bölümü Dersleri Nelerdir?
- ve 2. Dönem Dersleri
Resim Eğitimi
Mesleki Teknolojisi
Genel Sanat Tarihi
Görsel Anlatım Teknikleri
Tasarım Tarihi ve Kültürü
3.ve 4. Dönem Dersleri
Plastik Sanat Öğeleri ve İlkeleri
Temel Fotoğrafçılık
Mitoloji ve İkonografi
Sanat Sosyolojisi
Sanat Tarihi
5.ve 6. Dönem Dersleri
Sanat Eseri Analizi
Güncel Sanat
Görsel İletişim
Dijital Baskı Teknikleri
Çağdaş Resim Sanatı
7.ve 8. Dönem Dersleri
Tasarım Yöntemleri
Temel İletişim Kuramları
Sanat Psikolojisi
Sanat Felsefesi
Popüler Kültür İncelemeleri
Güzel Sanatlar Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?
Güzel Sanatlar birçok branşı ve sanatı kapsadığı için iş imkanları oldukça geniştir. Bu bölümden mezun olanlar, sinema sektöründe, belgesel film yönetmeni, senarist, set fotoğrafçısı, senaryo danışmanı, prodüksiyon amiri olabilirler. Diğer meslekler ise şu şekilde sıralanabilir:
Resim öğretmeni
Heykeltıraş
Müzisyen
Sanat okullarında eğitmen
Müze müdürü
Sanat galerisi sorumlusu
Çevirmen
Editör
Redaktör
Reklam yazarı ve sanat yönetmeni
Görsel sanatlar öğretmeni
Grafik tasarımcısı
Sosyal medya uzmanı
Art direktör
Tiyatro eğitmeni
Müzik öğretmeni
Güzel Sanatlar Çalışma Alanları Nelerdir?
Güzel sanatlar çalışma alanları şunlardır: Resim, Müzik, Edebiyat, Eğitim, Heykel, Tasarım.
Güzel Sanatlar Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?
İstanbul'da Güzel Sanatlar bölümü olan üniversiteler:
Mimar Sinan Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
İzmir'de Güzel Sanatlar bölümü olan üniversiteler:
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ekonomi Üniversitesi
Diğer üniversiteler:
Hacettepe Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
İbrahim Çeçen Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Sıtkı Koçman Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Selçuklu Üniversitesi
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