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Güzel kelimesinin eş anlamlısı nedir? Güzelin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Eş Anlamlısı#Güzel
Güzel kelimesinin eş anlamlısı nedir Güzelin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Eski Türkçe ile kaleme alınmış metinlerde ''gözel'' şeklinde geçen güzel sözcüğü, iyi, hoş, alımlı ve çekici anlamına gelir. Cümle içerisinde hem yüklemi hem de isimleri niteleyen güzel kelimesi, sıfat ve zarf olarak kullanılabilir. Örnek Cümleler: 1- Dün akşam çok güzel bir film izledim. (Sıfat) 2- Güzel bakan güzel görür. (Zarf) Güzel kelimesinin eş anlamlısı nedir? Güzel kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Güzel kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Çirkin

 2- İtici

3- Kaknem

4- Kötü

5- Bet

6- Nikbet

7- Suratsız

8- Acuze

 Güzel Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Rakik:

 Rakik kelimesi hem ince ve nazik hem de güzel anlamına gelir.

 2- Rana:

 Güzel ve hoş manasına gelen Rana, ülkemizde kız çocuklarına verilen popüler isimler arasında yer alıyor.

 3- Latif:

 Letafet kelimesinden türetilmiş olan latif kelimesinin sözlük anlamı güzel ve incedir. Bu kelime soyut manasında da kullanılır.

 4- Berceste:

 Dilimize Farsçadan geçmiş olan berceste kelimesi seçkin ve güzel anlamına gelir.

 Güzelin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Leyla Hanım ''rakik'' adımlarla dans salonuna doğru yürümeye başladı.

 2- Yakından bakınca ne kadar rana ve alımlı bir kadın olduğunu bir kez daha anladım.

 3- Bu latif şiirleri benimle paylaştığınız için size minnettarım.

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 4- Sana Fuzuli'nin mısra-i bercestelerinden birkaçını okumak istiyorum.

 

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