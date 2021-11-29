Güzel kelimesinin eş anlamlısı nedir? Güzelin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Güzel kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Çirkin
2- İtici
3- Kaknem
4- Kötü
5- Bet
6- Nikbet
7- Suratsız
8- Acuze
Güzel Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Rakik:
Rakik kelimesi hem ince ve nazik hem de güzel anlamına gelir.
2- Rana:
Güzel ve hoş manasına gelen Rana, ülkemizde kız çocuklarına verilen popüler isimler arasında yer alıyor.
3- Latif:
Letafet kelimesinden türetilmiş olan latif kelimesinin sözlük anlamı güzel ve incedir. Bu kelime soyut manasında da kullanılır.
4- Berceste:
Dilimize Farsçadan geçmiş olan berceste kelimesi seçkin ve güzel anlamına gelir.
Güzelin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Leyla Hanım ''rakik'' adımlarla dans salonuna doğru yürümeye başladı.
2- Yakından bakınca ne kadar rana ve alımlı bir kadın olduğunu bir kez daha anladım.
3- Bu latif şiirleri benimle paylaştığınız için size minnettarım.
4- Sana Fuzuli'nin mısra-i bercestelerinden birkaçını okumak istiyorum.