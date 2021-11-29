Güzel kelimesinin eş anlamlısı nedir? Güzelin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Güzel kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Çirkin

2- İtici

3- Kaknem

4- Kötü

5- Bet

6- Nikbet

7- Suratsız

8- Acuze

Güzel Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Rakik:

Rakik kelimesi hem ince ve nazik hem de güzel anlamına gelir.

2- Rana:

Güzel ve hoş manasına gelen Rana, ülkemizde kız çocuklarına verilen popüler isimler arasında yer alıyor.

3- Latif:

Letafet kelimesinden türetilmiş olan latif kelimesinin sözlük anlamı güzel ve incedir. Bu kelime soyut manasında da kullanılır.

4- Berceste:

Dilimize Farsçadan geçmiş olan berceste kelimesi seçkin ve güzel anlamına gelir.

Güzelin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Leyla Hanım ''rakik'' adımlarla dans salonuna doğru yürümeye başladı.

2- Yakından bakınca ne kadar rana ve alımlı bir kadın olduğunu bir kez daha anladım.

3- Bu latif şiirleri benimle paylaştığınız için size minnettarım.

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4- Sana Fuzuli'nin mısra-i bercestelerinden birkaçını okumak istiyorum.