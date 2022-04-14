Güzel İngilizce Kelimeler Ve Anlamları Nelerdir? En Güzel İngilizce Kelimeler

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İngilizce dilinde kullanılan birçok güzel kelime bulunuyor. Comely kelimesi, İngilizce dilinde çok kullanılan ve çekici anlamına sahip olan bir kelimedir. Cynosure sözcüğü de, dikkat çeken kişi anlamına sahip olan güzel bir kelimedir.

Güzel İngilizce Kelimeler ve Anlamları Nelerdir?

İngilizce dilindeki tüm sözcüklerin belirlenen birçok anlamı bulunuyor. İlk defa İngilizce kelimeleri araştıran kişiler, güzel olan sözcüklere daha fazla yönelebiliyor. En güzel İngilizce sözcükleri öğrenmek isteyenlerin yaptığı birçok araştırma bulunuyor. İnternet üzerinde yapılan detaylı araştırmalarla, güzel olan İngilizce sözcükler öğrenilmek isteniyor. Güzel İngilizce kelimeler arasında dikkat çeken bazı sözcükler bulunuyor. Merak edilen İngilizce kelimeler ve anlamları şu şekildedir;

Congratulations - Tebrikler

Spectacular - Muhteşem

Freedom - Özgürlük

Melliflous - Bal gibi tatlı

Umbrella - Şemsiye

Gorgeous - Harika

Absolutely - Mutlaka

Pleasure - Zevk, keyif

Apologize - Özür dilemek

Emergency - Acil durum

Butterfly - Kelebek

Desire - Arzu veya istek

Mesmerizing - Büyüleyici

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En Güzel İngilizce Kelimeler

İngilizce sözcükleri arasında güzel olan farklı kelime türleri bulunuyor. Kelimelerin taşıdığı anlamlar da, kelimelerin güzel olmasını sağlayabiliyor. Honor sözcüğü İngilizce dilinde kullanılan ve şeref anlamına sahip bir kelimedir. Anlamı bakımından oldukça güzel olan bir kelime türüdür. Marvelous sözcüğü de İngilizce olarak kullanılan ve fevkalade anlamına sahip bir kelimedir.