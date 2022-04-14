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Güzel İngilizce Kelimeler Ve Anlamları Nelerdir? En Güzel İngilizce Kelimeler

Güzel İngilizce Kelimeler Ve Anlamları Nelerdir En Güzel İngilizce Kelimeler

İngilizce dili hakkında araştırma yapan bireyler, en güzel İngilizce kelimeleri öğrenmek istiyor. İngilizce dilinde yer alan tüm kelimelerin taşıdığı birçok anlam bulunuyor. Anlam bakımından güzel olan İngilizce kelimeler arama motorlarında kişilerce araştırılıyor. Merak edilen güzel İngilizce kelimeleri kişilerin yakından takip ettiği bir konudur. Güzel İngilizce kelimeler ve anlamları nelerdir? En güzel İngilizce kelimeler için tüm detayları derledik.

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 İngilizce dilinde kullanılan birçok güzel kelime bulunuyor. Comely kelimesi, İngilizce dilinde çok kullanılan ve çekici anlamına sahip olan bir kelimedir. Cynosure sözcüğü de, dikkat çeken kişi anlamına sahip olan güzel bir kelimedir. 

 Güzel İngilizce Kelimeler ve Anlamları Nelerdir? 

 İngilizce dilindeki tüm sözcüklerin belirlenen birçok anlamı bulunuyor. İlk defa İngilizce kelimeleri araştıran kişiler, güzel olan sözcüklere daha fazla yönelebiliyor. En güzel İngilizce sözcükleri öğrenmek isteyenlerin yaptığı birçok araştırma bulunuyor. İnternet üzerinde yapılan detaylı araştırmalarla, güzel olan İngilizce sözcükler öğrenilmek isteniyor. Güzel İngilizce kelimeler arasında dikkat çeken bazı sözcükler bulunuyor. Merak edilen İngilizce kelimeler ve anlamları şu şekildedir; 

Congratulations - Tebrikler

 

Spectacular - Muhteşem

 

Freedom - Özgürlük

 

Melliflous - Bal gibi tatlı

 

Umbrella - Şemsiye

 

Gorgeous - Harika

 

Absolutely - Mutlaka

 

Pleasure - Zevk, keyif

 

Apologize - Özür dilemek

 

Emergency - Acil durum

 

Butterfly - Kelebek

 

Desire - Arzu veya istek

 

Mesmerizing - Büyüleyici

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En Güzel İngilizce Kelimeler 

 İngilizce sözcükleri arasında güzel olan farklı kelime türleri bulunuyor. Kelimelerin taşıdığı anlamlar da, kelimelerin güzel olmasını sağlayabiliyor. Honor sözcüğü İngilizce dilinde kullanılan ve şeref anlamına sahip bir kelimedir. Anlamı bakımından oldukça güzel olan bir kelime türüdür. Marvelous sözcüğü de İngilizce olarak kullanılan ve fevkalade anlamına sahip bir kelimedir.

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