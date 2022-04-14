Güzel İngilizce Kelimeler Ve Anlamları Nelerdir? En Güzel İngilizce Kelimeler

İngilizce dilinde kullanılan birçok güzel kelime bulunuyor. Comely kelimesi, İngilizce dilinde çok kullanılan ve çekici anlamına sahip olan bir kelimedir. Cynosure sözcüğü de, dikkat çeken kişi anlamına sahip olan güzel bir kelimedir.
Güzel İngilizce Kelimeler ve Anlamları Nelerdir?
İngilizce dilindeki tüm sözcüklerin belirlenen birçok anlamı bulunuyor. İlk defa İngilizce kelimeleri araştıran kişiler, güzel olan sözcüklere daha fazla yönelebiliyor. En güzel İngilizce sözcükleri öğrenmek isteyenlerin yaptığı birçok araştırma bulunuyor. İnternet üzerinde yapılan detaylı araştırmalarla, güzel olan İngilizce sözcükler öğrenilmek isteniyor. Güzel İngilizce kelimeler arasında dikkat çeken bazı sözcükler bulunuyor. Merak edilen İngilizce kelimeler ve anlamları şu şekildedir;
Congratulations - Tebrikler
Spectacular - Muhteşem
Freedom - Özgürlük
Melliflous - Bal gibi tatlı
Umbrella - Şemsiye
Gorgeous - Harika
Absolutely - Mutlaka
Pleasure - Zevk, keyif
Apologize - Özür dilemek
Emergency - Acil durum
Butterfly - Kelebek
Desire - Arzu veya istek
Mesmerizing - Büyüleyici
En Güzel İngilizce Kelimeler
İngilizce sözcükleri arasında güzel olan farklı kelime türleri bulunuyor. Kelimelerin taşıdığı anlamlar da, kelimelerin güzel olmasını sağlayabiliyor. Honor sözcüğü İngilizce dilinde kullanılan ve şeref anlamına sahip bir kelimedir. Anlamı bakımından oldukça güzel olan bir kelime türüdür. Marvelous sözcüğü de İngilizce olarak kullanılan ve fevkalade anlamına sahip bir kelimedir.